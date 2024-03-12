فعاليات متنوعة في ذكرى الـ60 لوفاة عباس العقاد بأسوان

تشهد محافظة أسوان فعاليات احتفالية تزامنًا مع الذكرى الـ60 لوفاة عملاق الأدب العربى عباس محمود العقاد، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

فعاليات الاحتفال

وتتضمن فعاليات الاحتفال تقديم نادي أدب قصر ثقافة أسوان "مختارات من شعر العقاد"، فضلًا عن تنظيم أمسية شعرية وفقرات من الإنشاد الديني، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة والنصف عقب صلاة التراويح بقصر ثقافة العقاد بكورنيش النيل بمدينة أسوان.

ومن جهته، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن الاهتمام بإحياء ذكرى رحيل العقاد يعكس مدى تواصل الأجيال جيل بعد جيل بإعتباره قيمة وقامة كبيرة على مستوى مصر والعالم، ولذا يقوم فرع ثقافة أسوان بتنظيم العديد من الفعاليات للإحتفال بهذه الذكرى العزيزة.

ولفت محافظ أسوان إلى ضرورة الإقتداء بعظماء مصر ومنهم عباس محمود العقاد الأديب والمفكر بهدف مواجهة أى محاولات لطمس الهوية والتاريخ الزاخر بأبناؤه، مع إعطاء الفرصة للتعرف عن قرب بهذه الشخصية العظيمة الخالدة وما تركه لنا من فكر وإبداعات وتراث كبير من المؤلفات والكتب والدواوين المختلفة.

وفى سياق آخر كان قد وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالتوسع فى إنشاء المراكز التعليمية المتخصصة، والهادفة لتحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة والشباب.

وفى هذا السياق قامت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بتفقد مشروع مركز التعليم المجتمعى الذى تقوم بتنفيذه شبكة مدن التعلم باليونسكو ووزارة التضامن الإجتماعى بجمعية النهضة بكيما، وذلك برفقه الدكتورة مرفت السمان إستشارى اليونسكو لمدن التعلم، ومحمد يوسف مدير مديرية التضامن الإجتماعى.

وقد أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأنه ضمن مخرجات مؤتمر مدن التعلم الذى إستضافته المحافظة بحضور محافظ أسوان، وبرعاية وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة ودعم من مكتب اليونسكو بالقاهرة حيث شهد الإعلان عن إنشاء مركز للتعلم المجتمعى بأسوان ليكون مركز إشعاع للعلم والتنمية.

ولفتت إلى أن مركز التعلم المجتمعى بجمعية النهضة بكيما يضم 20 جهاز تابلت و2 لاب توب وشاشه عرض وداتا شو وروتر متنقل بما يساهم فى خدمة أكثر من 120 ألف مواطن فى نطاق جمعية النهضة بكيما والمناطق المجاورة حيث نجح المركز فى تقديم خدمات تدريبية متميزة لـ 250 سيدة وذوى الإعاقة، وتفقدت نائب المحافظ أيضًا أنشطة الجمعية، ومن بينها تنفيذ سيدة أسوانية لمشروع نموذجى للمشغولات اليدوية للعرجون والجلود حيث بدأ بالعمل فى المنزل ثم تحول إلى ورشة صغيرة، ويعمل معها 20 أسرة، ويتم تصدير المنتجات بما يمثل مشرف يحتذى به.