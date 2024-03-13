الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"قومي المرأة" بأسوان ينظم مبادرة "مطبخ المصرية" لتوزيع الوجبات بقرى "حياة كريمة"

مبادرة مطبخ المصرية
مبادرة مطبخ المصرية

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتكثيف الجهود والتعاون بين جميع الجهات المعنية لمواصلة فعاليات وأنشطة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس السيسى لدعم محاور التمكين الاقتصادى والاجتماعى والثقافى للأهالى والمواطنين وخاصة فى القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة). 

 

انطلاق فعاليات مبادرة "مطبخ المصرية" لإنتاج الوجبات الغذائية

 

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان انطلقت فعاليات مبادرة "مطبخ المصرية" لإنتاج الوجبات الغذائية وتوزيعها على الأسر بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة). 

 

وأشارت إلى أن المبادرة تساهم فى توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات والفتيات، بجانب تنمية مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمات إطعام  الأسر الأكثر  احتياجًا  كأحد مخرجات هذا التدريب. 

 

كما أوضحت الدكتورة هدى مصطفى، أن السيدات المشاركات بالمبادرة تلقين تدريبًا متخصصًا على يد أحد الطهاء الماهرين بالمحافظة للتعرف على  طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية  للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة، فضلًا عن طرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدة فى المطبخ. 

مبادرة مطبخ المصرية
مبادرة مطبخ المصرية
مبادرة مطبخ المصرية
مبادرة مطبخ المصرية
مبادرة مطبخ المصرية
مبادرة مطبخ المصرية
محافظ أسوان مبادرة مطبخ المصرية قرى حياة كريمة الوجبات الغذائية

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