رفع الإشغالات والتراكمات بالمتنزهات السياحية في أسوان

تواصل الوحدات المحلية بالمراكز والمدن في محافظة أسوان بالتنسيق مع الجهات المعنية جهودها المكثفة بناءًا على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لتنفيذ أعمال رفع الإشغالات والتراكمات، والنظافة العامة لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري، وخلق متنفس حيوي للمواطنين، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة لشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.

رفع الإشغالات وتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات

في هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدني بشن حملة لرفع الإشغالات في حي غرب المدينة، استهدفت كل من شوارع شرق البندر والمطار والسوق السياحي. وقد أسفرت جهود الحملة عن رفع 72 حالة إشغال، وذلك بمشاركة رئيس الحي الغربي والعاملين والفنيين بالحي.

بالإضافة إلى ذلك، قامت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات في السوق السياحي القديم وكورنيش النيل وحدائق بلازا درة النيل وميدان المحطة وشارع عباس فريد، تحت إشراف الإدارة العامة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بقيادة المهندس أحمد حلفاوي.