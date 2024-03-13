الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يشيد بدور مؤسسات المجتمع لتوزيع الوجبات للأسر الأكثر احتياجًا

خيمة رمضان
خيمة رمضان

أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالدور الوطنى والإنسانى الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى فى تحقيق التكافل الاجتماعى خلال هذا الشهر الكريم من خلال توفير الوجبات الجاهزة والمواد الغذائية، وتوصيلها للمنازل لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة الموطنين.

جاء ذلك بمناسبة الأيام المباركة لشهر رمضان المعظم وتشجيعًا للجهود المبذولة للدعم والتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر إحتياجًا.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على الخدمات الجليلة التى تقدمها مؤسسة مصر الخير برعاية من الدكتور على جمعة رئيس مجلس الأمناء، وبإشراف الدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى للمؤسسة، وذلك ضمن منظومة متكاملة للمشاركة المجتمعية الجادة لمساندة الجهود الحكومية من أجل مواجهة التحديات وتقديم كل أوجه الدعم اللازم للارتقاء بالظروف الاقتصادية والاجتماعية وتوفير حياة كريمة للأهالى والمواطنين فى القرى والنجوع ولا سيما المناطق البعيدة والنائية.

تجهيز وتوزيع 2550 وجبة ساخنة متكاملة يوميًا

من جانبه أوضح الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير أنه خلال شهر رمضان المبارك يتم تجهيز وتوزيع 2550 وجبة ساخنة متكاملة يوميًا بإجمالى 76 ألفا و500 وجبة خلال الشهر الفضيل، ويتم توزيعها على خيمة دار الأيتام بكورنيش النيل بواقع 250 وجبة يوميًا، ومطبخ أيتام أسوان لتوزيع 250 وجبة يوميًا على المنازل، ومطبخ مركز دراو بواقع 150 وجبة يوميًا، ومطبخ مركز كوم أمبو توزيع 250 وجبة يوميًا على المنازل، وقاعة مناسبات الشطب بواقع 250 وجبة يوميًا، ومطبخ سحور نصر النوبة بإجمالى 1400 وجبة يوميًا.

ولفت المدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير إلى أنه بالتوازى مع ذلك يتم توزيع المواد الغذائية الجافة بواقع 26 ألف كرتونة مواد غذائية، و235 سند عائلة، وتوزيع 20 ألف وحدة ذكاة فطر، و500 كارت كسوة العيد. 

خيمة رمضان
خيمة رمضان
محافظ أسوان مؤسسات المجتمع توزيع وجبات الأسر الأكثر احتياجا شهر رمضان

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