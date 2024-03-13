محافظ أسوان يوجه بسرعة إنهاء مشروع "ممشى أهل مصر"

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الأعمال الجارية بمشروع "ممشى أهل مصر" بكورنيش النيل القديم، والذي يشهد اللمسات النهائية للانتهاء من المشروع بالكامل بطول 4 كم، حيث تم نهو المرحلة الأولى والثانية بنسبة 100%، وجارٍ العمل في المرحلة الثالثة "المنطقة الوسطى" المواجهة لحديقة بلازا درة النيل بطول 400 م2، وبنسبة تنفيذ 85 %.

وتضم إنشاء 56 محل وكافتيريا وبازار ومطعم سياحى على أعلى مستوى مدعمين بمنظومة حريق كاملة ودورات مياه عمومية ومصاعد كهربائية.

جاء ذلك ضمن جولاته الميدانية الصباحية لمتابعة معدلات الإنجاز بالمشروعات الجارية بكل قطاعات العمل العام تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم

وخلال جولته، شدد اللواء أشرف عطية، على ضرروة الإلتزام بالبرنامج الزمني والمقرر له يوليو المقبل لنهو هذا المشروع الحيوي والمهم لاكتمال البانوراما الجمالية والحضارية التي شهدتها واجهة المدينة.

وكلَّف المحافظ، بأن يتم بالتوازي إنهاء أعمال التشجير والمساحات الخضراء، وكذا توفير متطلبات ذوي الهمم في الحركة طبقًا للكود المصري، بالإضافة إلى استكمال الأعمال بالممشى الزجاجي الذي يقع في المستوى الثالث لإتاحة الفرصة الكاملة أمام الزائرين والأفواج السياحية ومواطني المحافظة للاستمتاع بنهر النيل.

ووجَّه المحافظ، مدير المراسي، بتكليف أصحاب المراسي السياحية، بالالتزام بنفس النموذج والطراز الجمالي للبوابات بطول الكورنيش لتحقيق التناسق الحضاري الراقي على الوجه الأكمل، مكلفًا بمصادرة أحد عربات التريسيكل التي تم ضبطها على كورنيش النيل، مع توجيه إنذار لأصحاب المراسي والفنادق العائمة بشأن توقيع غرامات فورية رادعة في حالة الاستعانة بعربات التريسيكل لنقل متطلباتهم، ومنع تواجدها بشكل نهائي للحفاظ على المظهر الجمالي بطول ممشى أهل مصر في ثوبه الجديد.

جولة محافظ أسوان

جولة محافظ أسوان