الأربعاء 13 مارس 2024
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محافظات

محافظ أسوان يناشد بزيادة الوعي لدى الأسر للحفاظ على أعمال التطوير والتجميل

محافظ أسوان
محافظ أسوان

ناشد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بزيادة الوعي لدى الأسر الأسوانية للتشديد على أبنائهم وتوعيتهم بعدم تشويه المشاهد الجمالية، والكتابة على جدران الأسوار والأعمدة والمقاعد والمظلات الموجودة بطول ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم، وكذا داخل الأسواق أو أى مواقع شهدت أعمال تطوير وتجميل.

 

تشويه المشاهد الجمالية والكتابة على جدران الأسوار والمقاعد 

 


وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أهمية تحقيق ذلك للحفاظ على مكتسبات هذه المشروعات، ولتظل واجهة مشرفة أمام ضيوف وزائرى المحافظة، وتحقيق الاستدامة لما تم بذله من جهود تصب فى صالح المواطنين.

محافظ أسوان الأسر الأسوانية زيادة الوعي تشويه المشاهد الجمالية

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