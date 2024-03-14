الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز

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بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 8 فى انقلاب ميكروباص بأسوان

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، بينما أصيب 8 أشخاص آخرون، مساء اليوم الخميس، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، عند مدخل قرية الغنيمية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان.

وعلى الفور توجهت سيارات الأسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

تفاصيل حول الحادث

وترجع التفاصيل عندما تلقى مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان اخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند مدخل قرية الغنيمية التابعة لدائرة المركز، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 8 أشخاص آخرون.

وتم الدفع بسيارات الأسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته والوصول إلى الأسباب وراءها، ورفع اثارها من الطريق لحماية المارة والحفاظ على ارواحهم.

 

بيانات المتوفى والمصابين 
وتبين بالمعاينة أن المتوفى إثر وقوع الحادث: عاطف محمد سيد، عمره 35 سنة، وتم نقله إلى مشرحة إدفو لإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي.

وتبين أن المصابين هم كلًا من: اشرف عبدالحكيم عبدالقادر، عمره 50 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالساق الايسر وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد عبدالله أحمد، عمره 24 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالذراع الأيسر، وأحمد اسامة السيد، عمره 28 سنة، وإصابته عمره 28 سنة، وإصابته اشتباه ما بعد الارتجاج، وايمن عبدالستار محمد، عمره 54 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالذراع الأيسر. 

كما أصيب محمود أحمد حامد، عمره 24 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالعمود الفقرى، وهاشم أبوالحسن أحمد حامد، عمره 19 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالذراع الأيمن، ومحمود حسن محمود، عمره 59 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالكتف الايسر، ورمضان عباس بدر، عمره 41 سنة، وإصابته كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى النيل بمركز إدفو لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.

حادث انقلاب ميكروباص قرية الغنيمية شمال أسوان مصرع شخص إصابة 8 أشخاص

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