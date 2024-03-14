الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من توصيل الصرف الصحي بقرية غرب أسوان

قرية غرب أسوان
قرية غرب أسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برفع مستويات الأداء وتكثيف الجهود المبذولة لإنشاء محطة المعالجة بمشروع توصيل الصرف الصحي إلى أهالى قرية غرب أسوان وذلك ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة". 

عدم السماح لأى مقاول أو شركة بالاستمرار في حالة وجود أي تقاعس

وشدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان على عدم السماح لأى مقاول أو شركة بالاستمرار في حالة وجود أي تقاعس أو تقصير فى التنفيذ لضمان الانتهاء من كافة المشروعات الجارية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية وذلك طبقًا للجدول الزمنى المحدد. 

ومن جانبه أكد اللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد، بأنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان قامت وحدة حياة كريمة بجولة تفقدية لمشروعات الصرف الصحي، الجارية بقروى غرب أسوان والتي ستخدم 22 ألف من المواطنين والأهالي موزعين على 21 نجعا وتابعا. 

مشروع إنشاء محطة المعالجة

وأشار اللواء ياسر عبد الشافي إلى تفقد مشروع إنشاء محطة المعالجة والتي تقع على مساحة 11،6 ألف م2 وتصل قدرتها إلى 3 آلاف م3 / يوم وقد بلغت نسبة التنفيذ فيها إلى 80%، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء شبكات الانحدار وخطوط الطرد بالقرية الرئيسية وتوابعها بنسب تراوحت ما بين 85 % وحتى 95%، وتفقد مشروع إنشاء محطة رفع المداب بنسبة 95%، وتفقد مشروع إنشاء المجمع الصناعي الحرفي بنجع قرميلة بالكوبانية والذى يقع على مساحة ألف م2. 

 

ولفت السكرتير العام المساعد بمحافظة أسوان إلى أنه خلال الجولة الميدانية، تم التشديد على الالتزام بتعليمات محافظ أسوان بضرورة مواصلة الجولات التفقدية لرصد وإزالة المعوقات والمشكلات، مع التأكيد على الالتزام بوضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الإنشاء بمواقع العمل أولًا بأول.

قرية غرب أسوان
قرية غرب أسوان
قرية غرب أسوان
قرية غرب أسوان
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