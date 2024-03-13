الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتابع الأعمال الجارية بمشروع رصف طريق بلانة - كلابشة

طريق بلانة / كلابشة
طريق بلانة / كلابشة

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الأعمال الجارية لتنفيذ مشروع رصف طريق بلانة / كلابشة، والذي يأتي تنفيذه ضمن الطريق الدائري بلانة / نصر النوبة / كلابشة بطول 38 كم، وبتكلفة 165.8 مليون جنيه ضمن مشروعات "حياة كريمة". 

من جهته، أشار المهندس عيد كرومر، رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري بأسوان، إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال الحواجز الخرسانية على جانبيِّ الترعة بطريق بلانة / كلابشة، فيما تم تنفيذ طبقة الأساس، مع رش MC، وتنفيذ طبقة رابطة. 

وأوضح أنه تم تخطيط إزدواج الطريق بطول 100 كم، مع تخطيط الطريق القديم عقب الانتهاء من تخطيط الإزدواج بطول 125 كم، وبالتوازي جارٍ تكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية على طول الطريق، وسيتم تنفيذ مطبات صوتية للحفاظ على سلامة المترددين على هذا الطريق الحيوي. 

محافظ أسوان مشروع رصف طريق بلانة كلابشة الطريق الدائري الأعمال الجارية

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