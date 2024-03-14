عطية يوجّه بمراعاة البانوراما الجمالية أثناء تنفيذ سور نادى أسوان الرياضى

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، برئاسة المستشار الشافعى صالح، بحضور المحاسب حمادة صالح نائب الرئيس، والمحاسب أبوالحسن الشاذلي، أمين عام الصندوق.

تفاصيل حول اللقاء

تناول اللقاء استعراض الإجراءات المتعلقة بنتائج المزاد العلني لمشروع استثمار السور القبلي لإقامة أنشطة متعددة تجارية وفندقية وطبية رياضية.

وأكد اللواء أشرف عطية أهمية أن يتم مراعاة الاستغلال الأمثل لهذا الموقع الحيوى، والالتزام بالاشتراطات البنائية وشروط السلامة والصحة المهنية، فضلًا عن الهوية البصرية الخاصة بالمحافظة بما يمثل بدوره إضافة هامة لبانوراما وملحمة التطوير والتجميل التى تشهدها عروس المشاتى.

وتابع المحافظ أن تنفيذ هذا المشروع المتميز بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، سيسهم في تحقيق عوائد إيجابية متعددة، وخلق موارد مالية ذاتية تعمل على زيادة وتيرة العمل داخل نادي أسوان الرياضي، فضلًا عن تأسيس فرع النادي بمدينة أسوان الجديدة على مساحة 45 فدانا، بما يسهم في قيام النادي بدوره الرياضي والشبابي والاجتماعي والترفيهي على الوجه الأكمل.

وفى سياق آخر، كان قد تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الجهود المبذولة لإنهاء أعمال الصيانة، وإعادة تركيب كابلات الكهرباء المغذية لمحطة فطيرة، وذلك بعد تعرضها لمحاولة سرقة هذه الكابلات فجر اليوم، ما أدى إلى توقف المحطة بشكل مؤقت وانقطاع مياه الشرب عن قرى مركز ومدينة نصر النوبة بالكامل.

وكلف محافظ أسوان، المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى وقطاع كهرباء أسوان والوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بتقديم كل الإمكانات لإنهاء أعمال الإصلاح والصيانة، مع توزيع سيارات وفناطيس مياه الشرب على القرى والمناطق السكنية لتلبية احتياجات المواطنين منها، لحين عودة ضخ المياه بشكل منتظم.