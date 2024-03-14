الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

عطية يوجّه بمراعاة البانوراما الجمالية أثناء تنفيذ سور نادى أسوان الرياضى

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، برئاسة المستشار الشافعى صالح، بحضور المحاسب حمادة صالح نائب الرئيس، والمحاسب أبوالحسن الشاذلي، أمين عام الصندوق. 

تفاصيل حول اللقاء 

تناول اللقاء استعراض الإجراءات المتعلقة بنتائج المزاد العلني لمشروع استثمار السور القبلي لإقامة أنشطة متعددة تجارية وفندقية وطبية رياضية. 

وأكد اللواء أشرف عطية أهمية أن يتم مراعاة الاستغلال الأمثل لهذا الموقع الحيوى، والالتزام بالاشتراطات البنائية وشروط السلامة والصحة المهنية، فضلًا عن الهوية البصرية الخاصة بالمحافظة بما يمثل بدوره إضافة هامة لبانوراما وملحمة التطوير والتجميل التى تشهدها عروس المشاتى. 

وتابع المحافظ أن تنفيذ هذا المشروع المتميز بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، سيسهم في تحقيق عوائد إيجابية متعددة، وخلق موارد مالية ذاتية تعمل على زيادة وتيرة العمل داخل نادي أسوان الرياضي، فضلًا عن تأسيس فرع النادي بمدينة أسوان الجديدة على مساحة 45 فدانا، بما يسهم في قيام النادي بدوره الرياضي والشبابي والاجتماعي والترفيهي على الوجه الأكمل. 

وفى سياق آخر، كان قد تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الجهود المبذولة لإنهاء أعمال الصيانة، وإعادة تركيب كابلات الكهرباء المغذية لمحطة فطيرة، وذلك بعد تعرضها لمحاولة سرقة هذه الكابلات فجر اليوم، ما أدى إلى توقف المحطة بشكل مؤقت وانقطاع مياه الشرب عن قرى مركز ومدينة نصر النوبة بالكامل.

وكلف محافظ أسوان، المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى وقطاع كهرباء أسوان والوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بتقديم كل الإمكانات لإنهاء أعمال الإصلاح والصيانة، مع توزيع سيارات وفناطيس مياه الشرب على القرى والمناطق السكنية لتلبية احتياجات المواطنين منها، لحين عودة ضخ المياه بشكل منتظم. 

محافظ أسوان رئيس نادي أسوان الرياضى مشروع استثمار السور القبلى نادي أسوان الرياضي لقاء

الأكثر قراءة

قرار عاجل من وزير التموين لأصحاب المخابز البلدية المدعمة

نفحات رمضانية.. تراجع سعر الدولار اليوم 4 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري

القبض على المتهم بسرقة مجوهرات من شقة بمدينة نصر

مارسيل كولر يتوسط لتجديد عقد بيرسى تاو

ضبط مواد مخدرة وأسلحة في حملات أمنية موسعة بالمحافظات

المواعيد الجديدة لامتحانات نهاية العام لجميع الصفوف الدراسية بعد التعديل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعترف بقصف منشأة تابعة للأمم المتحدة جنوب غزة

لليوم الـ160.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية فى غزة

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة