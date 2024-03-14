الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: توفير 164 فرصة عمل للمرأة والشباب بمنح 2.8 مليون جنيه

خريجى برنامج استثمر
خريجى برنامج استثمر حياتك

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على وجود تنسيق كامل بين أجهزة المحافظة ومؤسسات المجتمع المدنى لتوحيد الرؤى والأفكار الهادفة لتوعية الشباب وتغير ثقافتهم للإتجاه نحو العمل الحر لتحسين مستوى المعيشة لهم. 

وجاء ذلك فى إطار خطة الدولة لتمكين المرأة والشباب إقتصاديًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

وأشاد محافظ أسوان بالدور المتميز الذى يحققه مشروع ( طريق المستقبل ) لخريجى برنامج " إستثمر حياتك " والجارى تنفيذه بقرى غرب أسوان والأعقاب والجعافرة بتمويل من هيئة بلان إنترناشيونال وبالتعاون مع مؤسسة نساء الجنوب ووحدة السكان. 

فيما أشارت دعاء فتحى مدير وحدة تكافؤ الفرص إلى أنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان فقد نجحت المحافظة فى توفير 164 فرصة عمل للمرأة والشباب لتنفيذ مشروعات إنتاجية وحيوانية وصناعية مربحة من خلال تقديم المنح والدعم المالى لهم بواسطة هيئة بلان إنترناشيونال بواقع 2.8 مليون جنيه.. 

ولفتت إلى أنه تم توفير هذه المنح على 3 مراحل، وتم حتى آلان تشغيل 73 مشروع، فيما جارى إنهاء الإجراءات لباقى المشروعات لتشغيلها، وتحقيق عوائدها الإيجابية على أصحابها بإتاحة مصدر دخل ثابت لهم. 

محافظ أسوان المجتمع المدنى توفير فرص عمل التنسيق الكامل توعية الشباب

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