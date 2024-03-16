السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

خصومة استمرت 5 سنوات.. إتمام مراسم الصلح بين قبيلتي بني هلال والحجازية بأسوان

الصلح
الصلح

شهدت قرية العتمور قبلى، التابعة لمدينة كوم بمحافظة أسوان، إقامة مراسم صلح  بين عائلتين بعد صراع دام بينهما لمدة  5 سنوات، مساء اليوم السبت. 

 

تفاصيل حول الصلح 

 

وقد حضر الصلح السيد الادريسي، نقيب إشراف الوطن العربي، ولفيف من رجال الدين الإسلامي والمسيحي واهالي قرية العتمور قبلي والقري المجاورة. 

 

 

وقد قام  طرفي الخصومة بالتعانق والسلام وسط تهليل وتكبيرات الحضور لتأكيد علي تصالح الطرفين. 

 

أسباب الخصومة بين العائلتين 

 

وترجع تفاصيل وقوع الخصومة بين العائلتين لعام ٢٠١٩، حيث وقعت مشاجرة بين عائلة آل عامر من قبيلة بني هلال وعائلة أبو الحسن من قبيلة الحجازية بسبب خلافات الجيرة بقرية العتمور قبلي. 

 

وأسفرت المشاجرة عن سقوط ربة منزل من قبيلة بني هلال، وتم القبص علي عدد من المتهمين وتم حبسهم، وخلال تلك الفترة واصل رجال المصالحات في تقريب وجهات النظر  لاتمام الصلح. 

 

وفى سياق آخر، كان قد أناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو شوقى مصطفى، والشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف،  افتتاح مسجد الدكتورة مايسة القماح بمنطقة البصالى التابعة لإدارة أوقاف العباسية، على مساحة 175 م2، وبتكلفة 2 مليون جنيه.

 

وتم إنشاء المبانى بالجهود الذاتية، والتشطيبات المختلفة بالتعاون مع جمعية رسالة " نور على نور ".

 

وجاء ذلك وبحضور القيادات التنفيذية والمجتمعية

 

و قام بإلقاء خطبة الجمعة الشيخ حنفى محمود، وكيل وزارة الأوقاف فى أسوان، والتى جاءت تحت عنوان " رمضان شهر الطاعات ".

 

وتجدر الإشارة إلى أنه جارى استكمال إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 154 مسجدًا على مستوى مدن ومراكز المحافظة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

IMG-20240316-WA0032
IMG-20240316-WA0032
IMG-20240316-WA0033
IMG-20240316-WA0033
IMG-20240316-WA0031
IMG-20240316-WA0031
مراسم صلح قبيلتين صراع 5 سنوات العتمور قبلى أسوان

الأكثر قراءة

التحريات تكشف أسباب حريق ستوديو الأهرام

تفاصيل حريق ستوديو الأهرام: "الديكورات كلمة السر"

تصرف قبل عيد الفطر| موعد صرف معاشات أبريل 2024 بالزيادة

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

تحقيقات واسعة فى «حريق استديو الأهرام» بالعمرانية والمعاينة الأولية: الخسائر تصل إلى ملايين الجنيهات

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6| هل ينجو "نفادي" من رصاص الكبير؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

المتحدة وعودة زمن الفن الجميل

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

د.أحمد الخميسى

المواهب التى تنكسر على الطريق

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملًا وسط يافا

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة