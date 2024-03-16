خصومة استمرت 5 سنوات.. إتمام مراسم الصلح بين قبيلتي بني هلال والحجازية بأسوان

شهدت قرية العتمور قبلى، التابعة لمدينة كوم بمحافظة أسوان، إقامة مراسم صلح بين عائلتين بعد صراع دام بينهما لمدة 5 سنوات، مساء اليوم السبت.

تفاصيل حول الصلح

وقد حضر الصلح السيد الادريسي، نقيب إشراف الوطن العربي، ولفيف من رجال الدين الإسلامي والمسيحي واهالي قرية العتمور قبلي والقري المجاورة.

وقد قام طرفي الخصومة بالتعانق والسلام وسط تهليل وتكبيرات الحضور لتأكيد علي تصالح الطرفين.

أسباب الخصومة بين العائلتين

وترجع تفاصيل وقوع الخصومة بين العائلتين لعام ٢٠١٩، حيث وقعت مشاجرة بين عائلة آل عامر من قبيلة بني هلال وعائلة أبو الحسن من قبيلة الحجازية بسبب خلافات الجيرة بقرية العتمور قبلي.

وأسفرت المشاجرة عن سقوط ربة منزل من قبيلة بني هلال، وتم القبص علي عدد من المتهمين وتم حبسهم، وخلال تلك الفترة واصل رجال المصالحات في تقريب وجهات النظر لاتمام الصلح.

وفى سياق آخر، كان قد أناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو شوقى مصطفى، والشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف، افتتاح مسجد الدكتورة مايسة القماح بمنطقة البصالى التابعة لإدارة أوقاف العباسية، على مساحة 175 م2، وبتكلفة 2 مليون جنيه.

وتم إنشاء المبانى بالجهود الذاتية، والتشطيبات المختلفة بالتعاون مع جمعية رسالة " نور على نور ".

وجاء ذلك وبحضور القيادات التنفيذية والمجتمعية

و قام بإلقاء خطبة الجمعة الشيخ حنفى محمود، وكيل وزارة الأوقاف فى أسوان، والتى جاءت تحت عنوان " رمضان شهر الطاعات ".

وتجدر الإشارة إلى أنه جارى استكمال إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 154 مسجدًا على مستوى مدن ومراكز المحافظة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

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