السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود إصلاح خط طرد محطة صرف صحي رضاوي

أعمال الصيانة
أعمال الصيانة

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة لإنهاء أعمال الصيانة لخط طرد محطة صرف صحي رضاوي الرئيسي وتعرض للكسر. 

وكلف محافظ أسوان المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر أسوان بتسخير كافة الإمكانيات للانتهاء من أعمال الصيانة، مع توزيع سيارات وفناطيس مياه الشرب على المناطق السكنية لتلبية احتياجات المواطنين منها لحين عودة ضخ المياه بشكل منتظم. 

إصلاح خط طرد محطة صرف صحي رضاوي الرئيسي

صرح المهندس عبد الصبور الراوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بأنه، بناءً على تعليمات محافظ أسوان، يتم العمل بجد لإنهاء أعمال الصيانة والإصلاح لخط طرد محطة صرف صحي رضاوى الرئيسي، الذي يبلغ قطره 450 ملم (GRP)، بإشراف المهندس محمد، مدير قطاع الصرف الصحي بالشركة.

وأوضح أن الخط تعرض للكسر أثناء قيام الشركة المنفذة بتغطية مصرف السيل، وذلك أثناء إزالة خط طرد محطة صرف صحي رضاوى البديل، مما أدى إلى قطع المياه عن مناطق الشادر القديم والحصايا وأرض الجميلة وشارع كلية التربية.

وأشار إلى أن خط طرد محطة رضاوى البديل كان يصب في محطة الناصرية ويمر أسفل مصرف السيل بعمق حوالي متر ونصف، وسيتم ضخ المياه للمناطق المذكورة فور الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح بشكل كامل، لضمان استمرار توزيع المياه بانتظام.

محافظ أسوان اعمال الصيانة محطة صرف صحي كسر إنقطاع مياه الشرب

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