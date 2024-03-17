محافظ أسوان يشهد الاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر (صور)

شهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والدكتور سيد حسن، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، اليوم الأحد، احتفالية منطقة أسوان الأزهرية باليوم السنوي للجامع الأزهر وذكرى تأسيسه.

وأقيمت فعاليات الاحتفال بالتزامن مع مناسبة مرور 1084 سنة على تأسيس الجامع الأزهر، وذلك بقاعة معهد الإمام "متولي الشعراوي".

فعاليات الاحتفالية

بدأت فعاليات الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تبعه تلاوة قرآنية للقارئ الشيخ مصطفى يس.

وتناولت الفعاليات كلمة اللواء أشرف عطية، عن التعاون المشترك بين الأزهر والمحافظة فى النواحي كافة، تلاها إهداء درع الأزهر الشريف لاحتفالية اليوم السنوي للأزهر لمحافظ أسوان.

وشملت كلمة لرئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية فضيلة الدكتور سيد حسن تناول فيها (دور الازهر الشريف فى بناء الأجيال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية).

ثم كلمة الدكتور كامل جاهين، عميد كلية الدراسات الإسلامية بنين، والتي حملت عنوان (علماء الأزهر في المحافظة ودورهم فى السلم والحرب).

كما تضمنت الفعاليات عرض فيلم وثائقي عن الأزهر الشريف، ثم تبعه كلمة لمدير عام وعظ أسوان فضيلة الدكتور صلاح السيد، تحدث فيها عن دور الأزهر الشريف في نشر الفكر الإسلامي وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ثم كلمة الواعظة الشيماء عبيد عن دور المرأة وقت الأزمات والحروب.

تلاها فقرة إنشاد ديني للواعظ مصطفى الدسوقي والشيخ خالد الدسوقي، ثم بعد ذلك كلمة القمص داود حليم تناول فيها التعاون المشترك بين الأزهر الشريف والكنيسة ودور بيت العائلة في المحافظة، ثم كلمة فضيلة الشيخ حنفي محمود وكيل وزارة الأوقاف، عن التعاون المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

كما تحدث فضيلة الشيخ أحمد رضوان مدير فروع الرواق الأزهري بأسوان، عن دور الأروقة في نشر العلوم الشرعية والعربية، وتحفيظ القرآن وتعليم احكامه عبر التاريخ، ثم كلمة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع أسوان التى ألقاها الدكتور حسن إبراهيم، وكيل كلية الدراسات الإسلامية بنين وعضو فرع المنظمة، والتى جاءت عن دور الأزهر الشريف في رعاية الطلاب الوافدين فى الجوانب العلمية والثقافية والاجتماعية، ثم اختتمت فقرات الحفل بالإنشاد الديني للطالب مروان حسن.

وجاءت فعاليات الاحتفال باليوم السنوى للجامع الازهر وذكرى تأسيسه بحضور كلًا من: محمود أحمد، الوكيل الثقافي للمنطقة، والدكتور صلاح السيد، مدير عام وعظ أسوان، والدكتور كامل جاهين عميد كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان، وفضيلة الشيخ حنفي محمود، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، والدكتور حسن إبراهيم، وكيل كلية الدراسات الإسلامية بنين وعضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع أسوان ونيافة القمص داود حليم، ممثل بيت العائلة والكنيسة، وفضيلة الشيخ أحمد رضوان، مدير فروع الرواق الأزهري بأسوان، والواعظة الشيماء عبيد.

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