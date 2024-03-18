الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يؤكد وضع الحلول الجذرية لأى مطالب بقطاع مياه الشرب

جريدة الدستور

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ضرورة وضع الحلول الجذرية لأي مشاكل أو مطالب تمس المواطن الأسوانى، خاصة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، على أن يتم التعامل برؤية مستنيرة ومبتكرة لتلافى تكرارها مرة أخرى. 

جاء ذلك من أجل تحقيق الجدية فى التعامل المباشر والتفاعل السريع مع الشكاوى الجماهيرية. 

وضع منهجية علمية بفكر متطور لتصبح حلول جذرية لتلبية المطالب الجماهيريةأوضح أنه بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية، والشركات الكبرى تم وضع منهجية علمية بفكر متطور ومتميز لتصبح حلول جذرية لتلبية المطالب الجماهيرية، وتقديم الخدمات بالجودة العالية، وهو النهج الذى نسير عليه فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسى من خلال تنفيذ خطة الإحلال والتجديد للبنية التحتية؛ للقضاء على أى مشاكل أو شكاوى متعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى، وبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين. 

جاء ذلك أثناء اجتماع محافظ أسوان المسئولين بقطاع بالهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، بحضور اللواء ياسر عبدالشافى السكرتير العام المساعد. 

ووجه المحافظ إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من المسئولين بالمحليات، والشركة لاقتحام المشاكل ووضع الحلول السريعة لها حتى يشعر المواطن بما يتم بذله من جهود بناءة تصب فى صالحه، ويجنى ثمار ذلك على أرض الواقع. 

وأوضح المحافظ أنه بالتوازى مع ذلك يتم العمل على قدم وساق بالمشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى مختلف قطاعات العمل العام، وتوجد توجيهات مشددة بسحب الأعمال وإتخاذ الإجراءات الرادعة مع أى شركة متقاعسة لا تلتزم بالبرامج الزمنية لسرعة تشغيل هذه المشروعات، سواء كانت فى قطاعات البنية التحتية والمرافق العامة أو فى القطاعات الخدمية بما يعود بالنفع على المواطنين المقيمين بالقرى والنجوع.

محافظ أسوان قطاع مياة الشرب مشاكل وضع الحلول الجذرية مطالب

مواد متعلقة

محافظ أسوان يشهد حفل ختام برنامج مهارات وتسليم شهادات وشنط العدة لـ47 متدربا

تخدم 21 ألف موطن.. محافظ أسوان يتابع نسب تنفيذ 24 مشروعا بـ"حياة كريمة" بقرية الحجز

الأم المثالية بأسوان: "واجهت كل الصعاب بعزيمة حتى التحق بناتي بكليات عليا" 

سقوط أمطار غزيرة على أسوان (صور)

بعد رفعه من الأرض.. حقيقة تحطيم تمثال مجدى يعقوب فى أسوان

محافظ أسوان يوزع الحلوى والشيكولاته على الأطفال الأيتام

أسوان: غلق حركة الملاحة الجوية والنهرية فى النيل وبحيرة ناصر

لدعم مياه الشرب.. محافظ أسوان يشدد على سرعة تشغيل خط طرد بأبو الريش

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم تبدأ في الارتفاع بعد فترة من الاستقرار

حرب غزة تتصاعد.. ماذا ناقش بايدن ونتنياهو اليوم؟

مسلسل الحشاشين الحلقة 8 .. كيف استغل الصباح "الحشيش" للسيطرة على أتباعه؟

نجوى فؤاد: "خربشنا عشان نبقى نجوم.. ولست نادمة على مشاهدي الجريئة" (فيديو)

رمضان صبحى يصدم الزمالك بطلب تعجيزى يهدد انتقاله إلى الفريق

بيراميدز يعقد جلسة سرية مع رمضان صبحى لإقناعه بتمديد عقده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر

الاحتلال يعلن اعتقال 80 شخصًا خلال مداهمته مجمع مستشفى الشفاء