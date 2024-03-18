الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

سقوط أمطار غزيرة على أسوان (صور)

أمطار
أمطار

سقطت أمطار غزيرة على مدينة أسوان ظهر اليوم، ما أدى إلى غرق العديد من الشوارع، واستمرت الأمطار لأكثر من 15 دقيقة ولا تزال مستمرة حتى الآن.

كانت هذه الأمطار مصاحبة لسحب كثيفة تغطي سماء المدينة بأكملها، وصاحبتها رياح قوية وطقس معتدل نسبياً. لم تكن هناك تأثيرات على حركة المرور في الشوارع.

وسجلت درجة الحرارة العظمى في مدينة أسوان 23 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية، ووصلت نسبة الأمطار إلى 55%، والرطوبة 46%، وسُجلت سرعة الرياح بحوالي 21 كيلومتر في الساعة.

في المقابل، شهدت عدد من المناطق في محافظة أسوان يوم الأحد الماضي اجتياح عاصفة ترابية مصحوبة برياح، مما أدى إلى تقلبات نسبية في حالة الطقس.

وفي السياق، قام اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بمتابعة تداعيات الأحوال الجوية والعاصفة الترابية التي شهدتها عدد من المناطق. تم إغلاق حركة الملاحة الجوية في مطاري أسوان وأبو سمبل الدولي بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تعليق حركة الملاحة النهرية في نهر النيل من أسوان إلى أبو سمبل، وأيضًا في بحيرة ناصر، نظرًا لانخفاض مستوى الرؤية الناتج عن العاصفة الترابية.

وجه المحافظ إدارة مرور أسوان بضرورة التنبيه لسائقي المركبات والسيارات على الطرق السريعة بضرورة التهدئة وتوخي الحذر وخفض السرعات للحد من حوادث المرور وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية، خاصة على طريق أسوان/أبو سمبل السياحي والطريق الصحراوي الغربي أسوان/القاهرة.

وأشار إلى أن هناك تواصلا مستمرا مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى، حيث إنه في حالة انخفاض مستوى الرؤية بشكل كامل سيتم تباعًا حركة الطرق طبقًا لحالة الطقس، كما أن هناك تواصلا مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف الحالي أولًا باول.

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IMG-20240318-WA0002
IMG-20240318-WA0000
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أسوان امطار غزيرة طقس معتدل سحب كثيفة الشوارع

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