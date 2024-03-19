الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تزامنًا مع رمضان.. لقاءات توعية للشباب والنشء بمراكز شباب أسوان حول مكافحة المخدرات

اللقاء
اللقاء

واصلت إدارة التعليم المدني والبرلمان  بمديرية الشباب والرياضة في أسوان  بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تنفيذ ثاني لقاءات التوعية للشباب والنشء، حيث نفذت الفاعلية  بمركز شباب أبوسمبل بإدارة شباب نصر النوبة، ويأتي ذلك ضمن لقاءات التوعية التي يتم تنظيمها بمراكز الشباب. 

وجاء ذلك بمشاركة متميزة من أعضاء مركز الشباب  وأولياء أمور المترددين بمركز الشباب، وقد حاضر في اللقاء مدربي ومتطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. 

 تعريف المشاركين بأنشطة وبرامج صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

ودار لقاء التوعية حول تعريف المشاركين بأنشطة وبرامج صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والخدمات التي يقدمها  وما هو الدور الذي يقوم به في مواجهة تلك المخاطر  ورقم الخط الساخن للصندوق "16023" بعد ذلك تطرق المدربين إلي التوعية بأضرار التدخين وأنواعه وتوضيح  المفاهيم الصحيحة عن مخاطر المخدرات وتداعياتها علي الفرد والأسرة والمجتمع وتخلل جلسات التوعية ورش عمل تفاعلية عن طريق ألعاب تعليمية لزيادة وعي المشاركين. 

توعية أولياء الأمور لأهمية دورهم في حماية النشء من المخدرات

وفي ختام اليوم شارك أولياء أمور المترددين علي مركز الشباب في جلسة توعية  خاصة لهم وذلك لما تقوم به الأسرة  من دورًا  حاسمًا في الوقاية من المخدرات والإدمان والتعاطي وتوعيتهم عن مخاطر المخدرات وتأثيراته السلبية علي الفرد والأسرة والمجتمع وكيفية حماية النشء والشباب عن ذلك. 

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مديرية الشباب والرياضة بأسوان لقاءات توعية مكلفة المخدرات الشباب والنشئ

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