الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يكرم الشاب "عبد الرحيم محمد" لتميزه فى حفظ القرآن الكريم

التكريم
التكريم

أهدى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، درع المحافظة ومكافأة مالية للشاب عبد الرحيم محمد على، والحاصل على المركز الأول على مستوى العالم الإسلامى فى مسابقة حفظ القرآن الكريم وتجويده لأصحاب الصوت الحسن. 

 

وجاء ذلك فى إطار حرصه لدعم وتكريم النماذج الشابة المشرفة. 

 

الإهتمام بتكريم الفئة المتميزة من حفظة القرآن الكريم

 كما استمع اللواء أشرف عطية، لمطالب الشاب عبد الرحيم صاحب الإرادة الصلبة والعزيمة والتحدي،  حيث لم تمنعه إعاقته بفقده لبصره من أن يكون من أفضل المواهب الشابة فى تلاوة كتاب الله، حيث نال التكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إحتفالية ليلة القدر عام 2019، كما تم تكريمه فى مسابقة القرآن الكريم الدولية بدولة المغرب. 

 

وأكد محافظ أسوان، على الإهتمام بتكريم هذه الفئة المتميزة من حفظة القرآن الكريم مما يساهم فى دعم وتشجيع الأسر على تعليم أبنائهم بصحيح دينهم والإلتزام بالآداب العامة والأخلاق الحميدة فى المعاملات الإنسانية  لينالوا هذا الشرف في أن يكونوا نماذج يحتذى بـها، ونفتخر ونعتز بهم أمد الدهر. 

 

وفى سياق آخر، كان قد هنأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، السيدة هدى أحمد عبد الله، معربًا عن سعادته لفوزها بلقب الأم المثالية لما بذلته من تضحيات خلال رحلتها مع أبنائها لتستحق التقدير والتكريم من الجميع.

 

وقدم اللواء أشرف عطية، تقديره لجميع الأمهات اللاتى يعتبرن رمز العطاء والكفاح، مؤكدًا على أن الأم المصرية تقدم أروع النماذج فى التضحية، كما نثمن دور أمهات الشهداء فى التحدي والصبر ليضربن أعظم الأمثلة على مر العصور.

 

وأشار أشرف عطية، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى إهتمامًا كبيرًا بالمرأة المصرية إيمانًا بدورها الهام داخل الأسرة المصرية من خلال تفعيل مبادرات تمكين المرأة على كافة الأصعدة من أجل توفير حياة كريمة لها ولأسرتها فى ظل الجمهورية الجديدة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التضامن قد أعلنت عن فوز هدى أحمد عبد الله 50 سنة، ربة منزل، وتوفى زوجها منذ 19 سنة، ولديها 3 بنات، أثنين منهما حاصلتان على بكالوريوس التجارة والعلوم والثالثة طالبة بكلية الهندسة.

 

وقد حصلت هدى أحمد عبد الله على دبلوم تجارة وتزوجت وعمرها 20 سنة من رجل بسيط عامل بإحدى الشركات الحكومية، وبدأ كفاح الأم عندما توفى الزوج، وتركها بعمر 32 عام وترك معها ثلاثة أبناء أكبرهم 10 سنوات وأصغرهم 3 سنوات، وعانت الأم كثيرًا بعد موت الزوج ورفضت الزواج من أجل رعاية بناتها، وأهتمت الأم إهتمامًا كبيرًا بدراستهم وكان معاش الأب فى ذلك الوقت 500 جنيه وليس لها مصدر دخل آخر.

 

وحرصت الأم على أن تكون الأب والأم لأولادها لأنها مرت بما مروا به، لأنها تربت يتيمة بسبب وفاة والدها وعمرها سنة ونصف ولم تراه، وعندما وصلت إبنتها الكبرى إلى المرحلة الثانوية أضطرت الأم للخروج إلى العمل ولم تشعر بناتها بصعوبة الحياة، حيث عملت بإحدى الحضانات، وكافحت الأم كثيرًا حتى حصلت الإبنة الأولى على بكالوريوس تجارة، والإبنة الثانية على بكالوريوس علوم، والإبنة الصغرى طالبة بكلية هندسة، ومازال عطاء الأم مستمر فى دعم بناتها وتوفير أوجه الرعاية لهن.

IMG-20240319-WA0028
IMG-20240319-WA0028
IMG-20240319-WA0026
IMG-20240319-WA0026
محافظ أسوان تكريم الحاصل على المركز الأول على مستوى العالم الإسلامى حفظ القران الكريم درع المحافظة

مواد متعلقة

اللواء أشرف عطية يهنئ الأم المثالية بأسوان

تزامنًا مع رمضان.. لقاءات توعية للشباب والنشء بمراكز شباب أسوان حول مكافحة المخدرات

محافظ أسوان يؤكد وضع الحلول الجذرية لأى مطالب بقطاع مياه الشرب

محافظ أسوان يشهد حفل ختام برنامج مهارات وتسليم شهادات وشنط العدة لـ47 متدربا

تخدم 21 ألف موطن.. محافظ أسوان يتابع نسب تنفيذ 24 مشروعا بـ"حياة كريمة" بقرية الحجز

الأم المثالية بأسوان: "واجهت كل الصعاب بعزيمة حتى التحق بناتي بكليات عليا" 

سقوط أمطار غزيرة على أسوان (صور)

بعد رفعه من الأرض.. حقيقة تحطيم تمثال مجدى يعقوب فى أسوان

الأكثر قراءة

فصل أجهزة التنفس الصناعى عن أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

أول تعليق لـ أحمد شوبير على تهديد مجدى عبدالغنى

بن شرقى ورحيل زيزو.. المندوه يكشف آخر تطورات خريطة تعاقدات الزمالك

كرامات حسن الصباح.. هل يمنح الله المعجزات للبشر العاديين؟

ناهد السباعى: "علينا قبول المثلية الجنسية.. وربنا ذكرهم فى القرآن"

تفاصيل الأيام الأخيرة من حياة "زينة مطاوع" مونتيرة مسلسل عتبات البهجة (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المكتب الحكومى بقطاع غزة يكشف تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى الشفاء

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251