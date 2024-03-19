محافظ أسوان يكرم الشاب "عبد الرحيم محمد" لتميزه فى حفظ القرآن الكريم

أهدى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، درع المحافظة ومكافأة مالية للشاب عبد الرحيم محمد على، والحاصل على المركز الأول على مستوى العالم الإسلامى فى مسابقة حفظ القرآن الكريم وتجويده لأصحاب الصوت الحسن.

وجاء ذلك فى إطار حرصه لدعم وتكريم النماذج الشابة المشرفة.

الإهتمام بتكريم الفئة المتميزة من حفظة القرآن الكريم

كما استمع اللواء أشرف عطية، لمطالب الشاب عبد الرحيم صاحب الإرادة الصلبة والعزيمة والتحدي، حيث لم تمنعه إعاقته بفقده لبصره من أن يكون من أفضل المواهب الشابة فى تلاوة كتاب الله، حيث نال التكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إحتفالية ليلة القدر عام 2019، كما تم تكريمه فى مسابقة القرآن الكريم الدولية بدولة المغرب.

وأكد محافظ أسوان، على الإهتمام بتكريم هذه الفئة المتميزة من حفظة القرآن الكريم مما يساهم فى دعم وتشجيع الأسر على تعليم أبنائهم بصحيح دينهم والإلتزام بالآداب العامة والأخلاق الحميدة فى المعاملات الإنسانية لينالوا هذا الشرف في أن يكونوا نماذج يحتذى بـها، ونفتخر ونعتز بهم أمد الدهر.

وفى سياق آخر، كان قد هنأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، السيدة هدى أحمد عبد الله، معربًا عن سعادته لفوزها بلقب الأم المثالية لما بذلته من تضحيات خلال رحلتها مع أبنائها لتستحق التقدير والتكريم من الجميع.

وقدم اللواء أشرف عطية، تقديره لجميع الأمهات اللاتى يعتبرن رمز العطاء والكفاح، مؤكدًا على أن الأم المصرية تقدم أروع النماذج فى التضحية، كما نثمن دور أمهات الشهداء فى التحدي والصبر ليضربن أعظم الأمثلة على مر العصور.

وأشار أشرف عطية، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى إهتمامًا كبيرًا بالمرأة المصرية إيمانًا بدورها الهام داخل الأسرة المصرية من خلال تفعيل مبادرات تمكين المرأة على كافة الأصعدة من أجل توفير حياة كريمة لها ولأسرتها فى ظل الجمهورية الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التضامن قد أعلنت عن فوز هدى أحمد عبد الله 50 سنة، ربة منزل، وتوفى زوجها منذ 19 سنة، ولديها 3 بنات، أثنين منهما حاصلتان على بكالوريوس التجارة والعلوم والثالثة طالبة بكلية الهندسة.

وقد حصلت هدى أحمد عبد الله على دبلوم تجارة وتزوجت وعمرها 20 سنة من رجل بسيط عامل بإحدى الشركات الحكومية، وبدأ كفاح الأم عندما توفى الزوج، وتركها بعمر 32 عام وترك معها ثلاثة أبناء أكبرهم 10 سنوات وأصغرهم 3 سنوات، وعانت الأم كثيرًا بعد موت الزوج ورفضت الزواج من أجل رعاية بناتها، وأهتمت الأم إهتمامًا كبيرًا بدراستهم وكان معاش الأب فى ذلك الوقت 500 جنيه وليس لها مصدر دخل آخر.

وحرصت الأم على أن تكون الأب والأم لأولادها لأنها مرت بما مروا به، لأنها تربت يتيمة بسبب وفاة والدها وعمرها سنة ونصف ولم تراه، وعندما وصلت إبنتها الكبرى إلى المرحلة الثانوية أضطرت الأم للخروج إلى العمل ولم تشعر بناتها بصعوبة الحياة، حيث عملت بإحدى الحضانات، وكافحت الأم كثيرًا حتى حصلت الإبنة الأولى على بكالوريوس تجارة، والإبنة الثانية على بكالوريوس علوم، والإبنة الصغرى طالبة بكلية هندسة، ومازال عطاء الأم مستمر فى دعم بناتها وتوفير أوجه الرعاية لهن.

IMG-20240319-WA0028