الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتابع تنفيذ 33 مشروعا لحياة كريمة بقرية الكاجوج

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان باستمرار المتابعة الميدانية لمعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطويرالشامل للريف المصرى..حياة كريمة) بمختلف القرى والنجوع المستهدفة.

وحدة حياة كريمة تتفقد عدد 33 مشروعا بقرية الكاجوج 

وقامت وحدة حياة كريمة بتفقد عدد 33 مشروع بقرية الكاجوج بمركز كوم أمبو والتى ستخدم عدد 40 ألف من المواطنين والأهالى موزعين على 4 قرى فرعية وتوابع..

وأشار اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بمحافظة أسوان إلى أنه تفقد 16 مشروعا تم الانتهاء منها بنسبة 100% وبدأ تشغليها وتضم مشروعات إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى وكوبرى السيارات العلوى ووحدة الإسعاف ومحطة رفع الصرف الصحى، بالإضافة إلى مشروعات تبطين ترعة الكاجوج، وإنشاء وإحلال وتجديد عدد 7 مدارس، وإنشاء مركز للشباب وملعب قانونى، علاوة على مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بالقرية وتوابعها.

كما أوضح السكرتير العام المساعد بمحافظة أسوان أن الجولة شملت أيضًا تفقد مشروع توسعات محطة المعالجة لزيادة طاقتها الإستيعابية إلى 10 ألآف م3/يوم وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 65%، بجانب تفقد مشروع إنشاء مبنى وحدة الشئون الإجتماعيه بنسبة 70%.

ولفت اللواء ياسر عبد الشافى إلى أنه خلال الجولة الميدانية تم التشديد على الالتزام بتعليمات محافظ أسوان لتكثيف الجهود المبذولة لرفع نسب التنفيذ، ورصد الملاحظات والمشكلات وتلافيها أولًا بأول، علاوة على عدم التهاون وعدم السماح بأى تأخير فى البرامج الزمنية المحددة مع سرعة استبدال المقاولين والشركات المتقاعسة، فضلًا عن التأكيد على الإلتزام بوضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الإنشاء بمواقع العمل، مع الإهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.

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محافظ أسوان المبادرة الرئاسية مشروعات قرية الكاجوج المتابعة الميدانية

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