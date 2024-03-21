حريق محل تجارى فى أسوان.. والمحافظ يتابع من مركز السيطرة

اندلع حريق محدود بأحد المحال التجارية في مدينة أسوان، وتوجهت سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق قبل امتداده بالمنطقة بشكل أكبر، ولم يسفر عن أي أصابات أو خسائر في الأرواح.

محافظ أسوان يتابع جهود احتواء الحريق

من ناحيته، تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جهود احتواء الحريق المحدود الذي اندلع بأحد المحلات التجارية بمدينة أسوان، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأوضح أنه تم تحقيق أعلى معدلات السيطرة فى وقت قياسى على الحريق قبل امتداده للمناطق المجاورة، من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة (مركز السيطرة) بمبنى ديوان عام المحافظة، بإشراف من العميد أحمد عز، حيث تم توجيه الجهات المعنية من قوات الحماية المدنية والإسعاف، وتم متابعة ونقل الحدث لاسلكيًا من داخل المركز عبر أجهزته الحديثة والمتطورة بواسطة نواب رئيس المدينة.

وأكد اللواء أشرف عطية أن منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ تتميز بجودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية وبكفاءة تامة، وخلال إطار زمني محدد عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق الجيد بين جميع الجهات المعنية.