الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

لخدمة 45 ألف مواطن.. محافظ أسوان يتابع 37 مشروع لـ"حياة كريمة" بقرية بلانة

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه يتم متابعة نتائج المرور الميداني لوحدة "حياة كريمة" بشكل مستمر أثناء تفقد أعضاء الوحدة لنسب ومعدلات التنفيذ بمختلف القرى المستهدفة، مع رصد الملاحظات والمشكلات وتلافيها أولًا بأول.

 

استبدال المقاولين والشركات المتقاعسة وزيادة فرق العمل


ووجه المحافظ بسرعة استبدال المقاولين والشركات المتقاعسة وزيادة فرق العمل من أجل رفع معدلات الإنجاز وضمان الانتهاء من جميع المشروعات وتشغيلها لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية وخاصة المتعلقة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لجني الثمار والمكتسبات الإيجابية لهذه المبادرة الرائدة لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية وتوفير حياة كريمة للأهالي والمواطنين.

وجاء ذلك فى إطار الجهود المبذولة لدفع معدلات العمل بالمشروعات الجارية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة".


ومن جانبه، أكد السكرتير العام المساعد، مواصلة وحدة حياة كريمة الجولات الميدانية لتفقد 37 من المشروعات الجارية بقرية بلانة بمركز نصر النوبة والتي تضم 5 قرى فرعية وتوابع بإجمالي 45 ألف نسمة، مشيرًا إلى أنه تم تفقد أكثر من 20 مشروع بلغت نسب التنفيذ فيها ما بين 99% إلى 100% وقد تم التسليم الإبتدائي لبعض ومنها وتضم مشروعات إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى والسوق الأسبوعى وموقف السيارات والمجمع الصناعى الحرفى، وأيضًا مركز ووحدة طب الأسرة ووحدة الإسعاف ومحطة رفع الصرف الصحى، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء وتطوير 9 مدارس و4 مراكزشباب، فضلًا عن مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب والكهرباء.


كما أوضح السكرتير العام المساعد، أن الجولة الميدانية شملت أيضًا تفقد مشروع إنشاء وحدة الشئون الإجتماعية بنسبة 94%، ومشروع تنفيذ أعمال شبكات الغاز الطبيعى بنسبة 90%، علاوة على تفقد مشروع إنشاء محطة مياه الشرب بنسبة 85% للإنشاءات المدنية وتبلغ قدرتها 15 ألف م3/ يوم كمرحلة أولى. 

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محافظ أسوان وحدة حياة كريمة مشروعات معدلات التنفيذ قرية بلانة

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