مسلسل لحظة غضب الحلقة 14.. صبا مبارك تسخر من يمني: قتلت القتيل ومشيت في جنازته

علقت صبا مبارك علي تفاصيل الحلقة ١٤ من مسلسل لحظة غضب وقالت عبر صفحتها علي الفيس بوك:" يمني قتلت القتيل ومشيت في جنازته".

مسلسل لحظة غضب تفاصيل احداث الحلقة 14 .. مواجهة بين محمد شاهين وصبا مبارك

وتضمنت الحلقة ١٤ من مسلسل لحظة غضب العثور علي جثة شريف ومواجهة بين صبا مبارك ومحمد شريف التي اعترفت فيها بقتله كما قامت بحضور جنازته وتلقي العزاء علي المقابر، وتستعد للسفر خارج البلاد.

كما تحسم الحلقة ١٥ والتي تعرض اليوم المصير النهائي لصبا مبارك كمان تحسم الأمر حول القبض عليها وما سيفعله معها اهل محمد فراج.

مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب موعد عرض الحلقة 15



وتعرض اليوم الحلقة الـ ١٥ من مسلسل لحظة غضب على أن تحسم هذا الجدل لدى المتابعين، ومعرفة مصير صبا مبارك التي قامت بدور بقتل زوجها محمد فراج وعملت على إخفاء جثته بعد أن وضعتها فى أكياس سوداء.

ويصنف مسلسل لحظة غضب بطولة الفنانة صبا مبارك ضمن المسلسلات الـ 15 حلقة التي تعرض في الجزء الأول من رمضان وقد لاقى المسلسل رودود أفعال جيدة لدى المتابعين خلال الأيام الماضية نظرًا لأحداثه.

قصة مسلسل لحظة غضب



تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور "يمنى الطباخة" وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث بينهما مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.

أبطال مسلسل لحظة غضب



مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.