الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

من "سامح الخدام" إلى نجم صاعد: رحلة عبد الرحمن محمد في مسلسل لحظة غضب

لحظة غضب
لحظة غضب

كتب الفنان الشاب عبد الرحمن محمد أحد أبطال مسلسل لحظة غضب منشور له عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك عن دوره في مسلسل لحظة غضب حيث ظهر في دور سامح وكانوا يسخرون منه باسم “سامح الخدام ”.

ممثل شاب في مسلسل لحظة غضب يعلق على انتهاء عرض المسلسل

كتب الفنان الشاب خلال منشوره:"النهاردة اخر حلقة من مسلسل #لحظة_غضب 
انا سعيد جدًا الحمد لله بردود الفعل على المسلسل وكمان عن الدور بشكل منفرد ويارب دايمًا الواحد يقدر يشتغل مع نجوم كبار وفريق ناجح وكبير زي فريق مسلسل لحظة غضب..كل سنة وانتم طيبين ".

الممثل الشاب عبد الرحمن - مسلسل لحظة غضب 
الممثل الشاب عبد الرحمن - مسلسل لحظة غضب 

 

 

مسلسل لحظة غضب الحلقة 15.. محمد شاهين يواجه زوجته بخيانتها ويتعرف على جثة شقيقه

مسلسل لحظة غضب الحلقة 15.. تقرير الطب الشرعي يثبت أن محمد فراج لم يمت

 

مسلسل لحظة غضب احداث الحلقة الاخيرة

وانتهي مسلسل لحظة غضب والذي يصنف ضمن مسلسلات ال١٥ حلقة بسجن صبا مبارك التي قتلت زوجها محمد فراج.

وتعرض اليوم الحلقة الـ ١٥  من مسلسل لحظة غضب على أن تحسم هذا الجدل لدى المتابعين، ومعرفة مصير صبا مبارك التي قامت بدور بقتل زوجها محمد فراج وعملت على إخفاء جثته بعد أن وضعتها فى أكياس سوداء.

ويصنف مسلسل لحظة غضب بطولة الفنانة صبا مبارك ضمن المسلسلات الـ 15 حلقة التي تعرض في الجزء الأول من رمضان وقد لاقى المسلسل رودود أفعال جيدة لدى المتابعين خلال الأيام الماضية نظرًا لأحداثه.

 

قصة مسلسل لحظة غضب 


تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور "يمنى الطباخة" وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث بينهما مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.

أبطال مسلسل لحظة غضب


مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.

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