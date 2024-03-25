قبل حفل الإفطار الجماعي.. أهالي المطرية يرفعون علم فلسطين تضامنا مع أهالي غزة

رفع أهالي حي المطرية علم فلسطين، تضامنا مع الشعب الفلسطيني والأهالي في غزة، وذلك خلال الاستعداد لمائدة الإفطار الجماعي لأهالي المطرية.

اقرا ايضا

وأنهى حي المطرية كامل الاستعدادات الخاصة بالعمل من أجل استقبال ٤ آلاف مواطن في حي المطرية خلال حفل افطار جماعي معتادين عليه كل عام.

ويقوم سكان حي المطرية بعمل العديد من الأكلات الشعبية مثل المحاشي وغيرها لاستقبال العديد من الصائمين كما يكون بين الحضور العديد من المشاهير والبلوجر وغيرهم.

عادة ما ينطلق إفطار المطرية الجماعي في منتصف الشهر الكريم، ويشارك في تجهيزه عشرات الشباب والسيدات من سكان الحي، حيث يتم تقسيم الأدوار علي الجميع للخروج بتلك الصورة المبهرة، فتقوم السيدات بإعداد بعض المأكولات داخل منازلهن، في حين يقوم الرجال بعملية الشواء في الهواء الطلق، وان كان ابرز ما تقدمه تلك المائدة الرمضانية الضخمة، أن جميع سكان الحي يشاركون في تمويله.

منذ عام 2013 وللسنة العاشرة على التوالي، ويحرص سكان عزبة حمادة بحي المطرية على تجهيز مائدة للإفطار، تحت عنوان «لمة العيلة الكبيرة»، وسط أجواء تسودها المحبة والخير، تمتلئ بها القلوب وتظهر البهجة على وجوه المشاركين، يتجمع الكبير والصغير والنساء والبنات جميعهم حول إفطار جماعي منتصف شهر رمضان الكريم كل عام، تسع المائدة ما يقرب من 4 آلاف فرد يفترشون جميعهم الشوارع الضيقة بالموائد بعد أن قاموا بتنظيفها وتزيينها وتعليق الإضاءات التي تملأ وجهات البيوت، والرسم على جدرانها بالشخصيات الرمضانية التي تعبرعن الثقافة الرمضانية من شخصيات كرتونية، ومنشدين ارتبطت أصواتهم بالليالي الرمضانية في أذهاننا، وكلمات الأغاني الشهيرة، وهو ما يجعلها تكتسب طابع خاص يختلف عن نظيره.