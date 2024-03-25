مسلسل لحظة غضب الحلقة الأخيرة.. تفاصيل الحلقة وموعد إعادتها

انتهت حلقات مسلسل لحظة غضب بطولة الفنانة صبا مبارك بالقبض علي صبا مبارك بعدما قررت الاعتراف على نفسها بأنها هى من أخفت جثة زوجها محمد فراج في النيل، وتناولت الحلقة ١٥ من المسلسل العديد من التفاصيل حيث قام محمد شاهين بطلاق زوجته بعد أن اكتشف خيانتها مع العديد من الرجال منهم طبيب ابنه.

أحداث مسلسل لحظة غضب الحلقة الأخيرة

كما تضمنت الحلقة الأخيرة من مسلسل لحظة غضب سفر علي قاسم للخارج وترك عمله مع العصابة التي تبتز المواطنين وتعمل علي النصب علي رجال الأعمال وغيرهم ويستغلون الفتيات.

مسلسل احظة غضب

صبا مبارك في مسلسل لحظة غضب

وتعرض اليوم الحلقة الـ ١٥ من مسلسل لحظة غضب على أن تحسم هذا الجدل لدى المتابعين، ومعرفة مصير صبا مبارك التي قامت بدور بقتل زوجها محمد فراج وعملت على إخفاء جثته بعد أن وضعتها فى أكياس سوداء.

ويصنف مسلسل لحظة غضب بطولة الفنانة صبا مبارك ضمن المسلسلات الـ 15 حلقة التي تعرض في الجزء الأول من رمضان وقد لاقى المسلسل رودود أفعال جيدة لدى المتابعين خلال الأيام الماضية نظرًا لأحداثه.

اقرا ايضا:

تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور "يمنى الطباخة" وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث بينهما مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.