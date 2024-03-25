مسلسل لحظة غضب الحلقة الأخيرة.. صبا مبارك تقدم الشكر لجمهورها وأصدقاؤها الفنانيين

كتبت صبا مبارك منشور لها بعد الحلقة الأخيرة من مسلسل لحظة غضب وقالت في منشورها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك:" اسمحولي اشكر زملائي محمد شاهين الي مهما وصفت أنا قد ايه يحترمه وبحبه مش هعرف عشان موهوب، بس متواضع وبيتكسف لما حد يلمحله هو قد ايه رهيب وشاطر غير انه حنين وجدع و بيسندك بابتسامة وبساطة مهما كان تعبان ".

أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل لحظة غضب

وأضافت:" ناردين فرج، نرنر المتوترة واكتر وحده بتخاف على شغلها، تركيز ومذاكرة، وتفاني شخصية بتحب الصح وتعمله واضحة وبسيطة ومن جواها طفلة كوميدية اشتغلنا مع بعض مشروعين ورا بعض وكبرنا مع بعض وأنا ممنونة للصداقة دي".

واستكملت:" علي قاسم اقل ما ينقال عنه انو من اهم ممثلين جيله مستحيل يقبل او يستسهل اي شيء مش حاسه او مقتنع بيه بيحب التمثيل ".

واستكملت:" سارة عبد الرحمن انتي حبيبتي وأستاذه صفوة العسل وادم النحاس وريم خوري واي حد مذكرتوش انتو جميعا في القلب وفي النهاية الشكر لله وشكرا للجمهور الي رفعنا ودافع عننا وحبنا".

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ويصنف مسلسل لحظة غضب بطولة الفنانة صبا مبارك ضمن المسلسلات الـ 15 حلقة التي تعرض في الجزء الأول من رمضان وقد لاقى المسلسل رودود أفعال جيدة لدى المتابعين خلال الأيام الماضية نظرًا لأحداثه.

تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور "يمنى الطباخة" وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث بينهما مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.