الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

ذهاب وعودة.. مواعيد قطارات الـ VIP على خط القاهرة - أسوان

قطار
قطار

يشغل بال الكثير من المواطنين المسافرين بالقطار معرفة ذهاب وعودة.. مواعيد قطارات الـ VIP على خط القاهرة - أسوان، حيث ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن مواعيد القطارات اليوم  في سكك في حديد مصر التي تمثل الوسيلة الأساسية للمسافرين بين مختلف المحافظات نتيجة لسرعتها والراحة خلال الرحلة.

 ذهاب وعودة.. مواعيد قطارات الـ VIP على خط القاهرة - أسوان 

txt

مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك

في التقرير التالي، ننشر مواعيد القطارات اليوم لسكك حديد مصر 2024 التي توضحها هيئة السكك الحديدية للتيسير على المواطنين في معرفة موعد القطار الذي يرغبون في الحجز فيه.

مواعيد القطارات اليوم الأثنين 

txt

وزارة النقل: تقدم أعمال مشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي-العاشر من رمضان-بلبيس"

مواعيد قطارات الـ VIP على خط القاهرة - أسوان 

قطار رقم 934 خط " الإسكندرية - الأقصر"

محطة القيام الإسكندرية الساعة 09:10 م

محطة الوصول الأقصر الساعة 11:00 ص

قطار رقم 978 خط "القااهرة - أسيوط"

محطة القيام القاهرة الساعة 06.30 ص

محطة الوصول أسيوط الساعة 12:50 م

قطار رقم 980 خط "القاهرة - أسوان"

محطة القيام القاهرة الساعة 08:00 ص

محطة الوصول أسوان الساعة 10:25 م

قطار رقم 2006 خط "القاهرة - أسوان"

محطة القيام القاهرة الساعة 05:15 م

محطة الوصول أسوان الساعة 06:00 ص

قطار رقم 2014 خط "القاهرة - أسوان"

محطة القيام القاهرة الساعة 09:00 م

محطة الوصول أسوان الساعة 09:40 ص

قطار رقم 976 خط "القاهرة - الأقصر"

محطة القيام القاهرة الساعة 09:00 م

محطة الوصول الأقصر الساعة 07:50 ص

قطار رقم 2008 خط " الإسكندرية - أسوان"

محطة القيام الإسكندرية الساعة 07:00 م

محطة الوصول أسوان الساعة 11:55 ص

قطار رقم 2007 خط "أسوان-القاهرة"

محطة القيام أسوان الساعة 03:15 م

محطة الوصول القاهرة الساعة 04:05 ص

قطار رقم 2015 خط "أسوان-القاهرة"

محطة القيام أسوان الساعة 04:00 م

محطة الوصول القاهرة الساعة 04:20 ص

قطار رقم 977 خط "الأقصر-القاهرة"

محطة القيام الأقصر الساعة 07:25 م

محطة الوصول القاهرة الساعة 05:00 ص

قطار رقم 2009 خط "أسوان-القاهرة"

محطة القيام أسوان الساعة 06:10 م

محطة الوصول القاهرة الساعة 06:40 ص

قطار رقم 981 خط "أسوان-القاهرة"

محطة القيام أسوان الساعة 05:30 ص

محطة الوصول القاهرة الساعة 07:35 م

قطار رقم 979 خط "أسيوط-القاهرة"

محطة القيام أسيوط الساعة 03:00 م

محطة الوصول القاهرة الساعة 09:20 م

قطار رقم 935 خط "الأقصر-الإسكندرية"

محطة القيام الأقصر الساعة 12:40 م

محطة الوصول الإسكندرية الساعة 01:05 ص

مواعيد القطارات لسكك حديد مصر مواعيد القطارات اليوم لسكك حديد مصر هيئة السكك الحديدية موعد القطار مواعيد قطارات الـ VIP خط القاهرة - أسوان ذهاب وعودة

مواد متعلقة

لنشر ثقافة السلام.. مؤتمر دولي لدور الثقافة الإعلامية في دعم التفاهم والسلام العالمي

عبد الغفار:المسابقة فرصة رائعة لتبادل الخبرات بين طلاب الجامعات من مختلف العالم

وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع

تداول 64 سفينة بضائع عامة فى ميناء دمياط خلال 24 ساعة

تداول 42 ألف طن بضائع عامة و881 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

جدول مواعيد قطارات "القاهرة - الإسكندرية" ذهاب وعودة

بزيادة 7%.. تداول 685 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر خلال فبراير الماضى

تقدم الأعمال فى تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق

الأكثر قراءة

عاجل..انخفاض أسعار السلع الزراعية رغم تحريك الوقود.. وزيادة الإنتاج كلمة السر

سعر الدولار اليوم 15 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

والد حبيبة الشماع بعد إحالة سائق أوبر للجنايات: كنت عارف إنه كذاب وربنا كشف ستره

تعاطى مخدرات وتحرش.. النيابة تفجر مفاجآت جديدة بشأن المتهم فى واقعة حبيبة الشماع

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

أول تعليق من إمام عاشور بعد خضوعه لعملية جراحية فى الكتف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟