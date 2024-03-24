الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تداول 64 سفينة بضائع عامة فى ميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادر عدد 13 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة، منها السفينة  (YRB NAUTICA) والتي ترفع علم بالو ويبلغ طولها 183 م وعرضها 31 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ43780 طنًا من القمح لصالح القطاع الخاص.. يأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

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تفاصيل حركة الصادر  والوارد

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20993 طنًا تشمل: 5795 طن يوريا و7579 طن كلينكر و410 أطنان كحول و1650 طن مولاس و5559 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49747 طنًا تشمل:  20124 طن قمح و13091 طن خردة و60 طن فول  و3777 طن حديد و971 طن خشب زان و6510 أطنان كسب فول صويا و4649 طن بضائع متنوعة و1713 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 565 طنًا.

تداول 1966 حاوية مكافئة

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1966 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 205 حاويات مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1187 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 69790 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 136637 طنًا.

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كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3783 طن قمح متجهة إلى صوامع الفيوم والقليوبية وكوم أبوراضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5348 شاحنة.

لهيئة ميناء دمياط ميناء 6 موانئ بحرية ميماء دمياط وزارة النقل

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