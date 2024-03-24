الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تداول 42 آلف طن بضائع عامة و881 شاحنة بمواني البحر الأحمر

مواني البحر الأحمر
مواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 42000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 881 شاحنة و29 سيارة،.

 وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 332 شاحنة و21 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 39000 طن بضائع، 549 شاحنة و8 سيارة. 

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تصدير 27 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا للهند


وتغادر ميناء سفاجا اليوم السفينة BOS BOUTROS وعلى متنها 27 ألف طن فوسفات متجهة الى الهند والسفينتين دليلة والحرية2 بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة.

تداول 3600 طن بضائع و348 شاحنة في ميناء نويبع

 فيما تغادر السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 3600 طن بضائع و348 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، اور وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1463 راكب بموانيها.

جدير بالذكر أن موانئ البحر الأحمر حققت تداول 685 ألف طن بضائع عامة خلال شهر فبراير الماضي بزيادة 7% عن الفترة المثيلة للعام الماضي وتفوق الصادرات عن الواردات بنسبة 54 % خلال نفس الفترة حيث  حققت موانى البحر الاحمر تداول 685الف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر فبراير الماضي حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 415 ألف طن بنسبة زيادة 7% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2023 كما حققت زيادة بنسبة 54% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 270 ألف طن.
 

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تقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول الشاحنات


ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الأرصفة، مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات.

 من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية وكذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.
 

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