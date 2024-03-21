ميناء دمياط يستقبل 9 سفن بضائع خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، عن استقبال خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 5 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة 28649 طنًا

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28649 طنًا تشمل: 2600 طن مولاس و2305 طن ملح معبأ و1642 طن رمل معبأ و2804 طن رمل صب و1730 طن يوريا و250 طن كحول و6962 طن كلينكر و 1106 أطنان كسب فول صويا و9250 طن بضائع متنوعة.

فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45688 طنًا تشمل: 22483 طن قمح و11400 طن خردة و2546 طن حديد و350 طن فول و2692 ذرة و640 طن خشب زان و700 طن كسب عباد و3500 طن كسب فول صويا و4175 رأس ماشية (عجول تسمين)، بإجمالي وزن 1377 طنًا.

بلغت حركة الصادر من الحاويات 450 حاوية

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 450 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 186 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1129 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 62530 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 125769 طنًا .



كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2519 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وطنطا، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدمًا قادمًا من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5436 شاحنة.