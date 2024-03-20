تداول 16 ألف طن و1090 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر





أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1090 شاحنة و85 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 584 شاحنة و80 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، 506 شاحنة و5 سيارات.

ميناء سفاجا اليوم يستعد لاستقبال السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس وتغادر السفينتان دليلة والحرية1

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس وتغادر السفينتان دليلة والحرية1 فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 ودليلة وغادرت السفينتان أمل وبوسيدون إكسبريس، كما تم تداول 2050 طن بضائع و325 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث وهي اور، كوين نفرتيتي وسينا.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1690 راكبا بموانيها.

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية



جدير بالذكر أن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أعلن عن إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا نظرا لسوء الأحوال الجومائية، حيث بلغت شدة الرياح 23 عقدة غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار وحالة البحر مضطربة جدا.

كما تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.



وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر



وتمت إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى مساء أمس بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة السابعة مساء بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

حيث يقوم مديرو الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.