النقل: المركز الطبي للسكة الحديد يشهد طفرة فى تقديم مختلف أنواع الرعاية الطبية





أعلن المركز الطبي لسكك حديد مصر"Ermc" التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر حصوله على شهادات الاعتماد من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية لتطبيق معايير الجودة الوطنية والحصول على الاعتماد في ضمان عدم إهدار الموارد إلى جانب توفير خدمات صحية وعلاجية بمستويات جودة عالمية لقطاع عريض من المرضى.

"Ermc" يعلن حصوله على اعتماد الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية

وأوضح المركز أن موافقة اللجنة على اعتماد المنشآت الصحية يتم بناءا على تقارير فريق مؤهل ومدرب دوليًا على أعلى مستوى من المراجعين الملتزمين بتقييم المنشآت من خلال عدد من الزيارات التقييمية للمنشأة للتأكد التام من التوافق مع أدلة معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة، وهو أساس عمل مراجعي الهيئة الذين تخضع عملية اختيارهم ونظام إدارتهم إلى قواعد صارمة ضمانا للنزاهة والحيادية وعدم تضارب المصالح إلى جانب البناء المستمر لقدراتهم في مجالات التقييم والمراجعة.

وأشار المركز الطبي لسكك حديد مصر"Ermc" إلى أنه يتم تقديم مختلف أنواع الرعاية الطبية المتميزة، وهو ما يتواكب مع التطور الكبير الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح المركز أنه أصبح أحد المراكز الطبيه العلميه المتقدمه حيث يقوم بتدريب أطباء الزماله المصرية واعتماده كأحد المراكز التي تصلح للتدريب نظرا لمكانته العلميه المتميزه وبعض الجامعات تقدمت لأتخاذه مركزا لتدريب طلبه الأمتياز للتدريب فيه، كما انه تم خلال الفترة الماضية تدعيم المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية في مختلف التخصصات، والتعاقد مع عدد كبير من الأساتذة الاستشاريين المتخصصين في الجراحات الدقيقة وأن المستشفى الى جانب قيامها بتقديم خدمة طبية مميزة للعاملين بهيئة سكك حديد وشركاتها التابعة فإنها تستقبل المواطنين من خارج وزارة النقل، وتقدم لهم خدمة طبية على أعلى مستوى

ولفت في بيانه إلى التطوير الكبير والنقلة النوعية الهائلة في الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى القاهرة والذي يجسد مدى ما وصلت إليه من تقدم بكافة أقسامها وحجم التعاقدات التي قامت بها المستشفى خلال الفترة الماضية لتقديم كافة أنواع الرعاية الطبية سواء للهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل او التعاقدات التي ابرمتها مع شركات خارج وزارة النقل سواء شركات قطاع عام او خاص وكذا التعاقدات مع النقابات المختلفة لتقديم اعلي مستويات الخدمة الطبية لها وكذلك ماتم تنفيذه من خطة تطوير المركز وما يقدمه من خدمة على أعلى مستوى طبي حيث تم إجراء عدد من عمليات القلب الدقيقة خلال الفترة الماضية كما تم زيادة عدد غرف العمليات وتجهيزها بأحدث الأجهزه وانشاء رعاية متوسطة بجوار الرعاية المركزة.

المركز الطبى لسكك حديد مصر

المركز الطبى لسكك حديد مصر

المركز الطبى لسكك حديد مصر

المركز الطبى لسكك حديد مصر

المركز الطبى لسكك حديد مصر