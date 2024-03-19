الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تداول 20 آلف طن بضائع عامة ومتنوعة و932 شاحنة بمواني البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 20000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 932 شاحنة و523 سيارة، وشملت حركة الواردات 9000 طن بضائع، 446 شاحنة و517 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 486 شاحنة و6 سيارة. 

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ميناء دمياط يتعامل مع 5 سفن بضائع عامة خلال 24 ساعة


وصول 550 طن ردة و430 سيارة لميناء بورتوفيق


وتغادر ميناء سفاجا اليوم  أربع سفن وهي الحرية2، امل، دليلة وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين الحرية2 ودليلة، كما شهد ميناء نويبع تداول 2200 طن بضائع و339 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، اور وسينا، ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة OCEAN وعلى متنها 5500 طن ردة والسفينة SEA WAVE وعلى متنها 430 سيارة بوزن 900 طن قادمة من جدة.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1216 راكب بموانيها.

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انخفاض درجات الحرارة ونشاط فى حركة الرياح وطوارئ بموانئ البحر الأحمر

جدير بالذكر ان وزير النقل الفريق كامل الوزير قام بزيارة  مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي للميناء والذي تم الانتهاء منه بإضافة إمتداد للحاجز بطول 1420م الشهر الماضى  ،  وكذلك تم تفقد موقع مشروع محطة تداول البضائع الصب الجاف والتي يبلغ أطوال الأرصفة بها حوالى 600 م وبعمق 17 م وساحة خلفية تبلغ مساحتها حوالى 270 ألف م2، بالاضافة الى تفقد مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 م.

 ويهدف انشاء حاجز الامواج الغربي إلى خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي للميناء وتقليل معدلات الاطماء، وبعدها توجه الوزير لموقع مشروع المحطة متعددة الأغراض "تحيا مصر 2" والتي ستصل أطوال الارصفة بها إلى حوالى 3400 م وبعمق 18 م يؤهلها لاستقبال سفن الشحن العملاقة هذا وستضم المحطة ساحة خلفية مقدرة بحوالي 2.2 مليون م2، حيث وجه الوزير بان يستخدم الناتج من اعمال تعميق الممر الملاحي في عمليات الردم التي تتم في انشاء المحطة مما سيساهم في تقليل تكاليف انشاء المحطة.

 

وفي اطار تحقيق تكامل عناصر النقل "بحري- بري سكك حديد" استمع وزير النقل  خلال جولته لشرح توضيحي لمخطط انشاء جسور وبنيه تحتيه لتركيب وصلة سكة حديد جديدة بالميناء بطول حوالي 1200 متر وعدد 5 مفاتيح سكه بالاضافة الى رفع كفاءة حوش سكك حديد ميناء دمياط وتجديد السكة الحالية ورفع كفائتها وربطها بالسكة الجديدة. 

 

وقد وجه الفريق مهندس وزير النقل  رئيس هيئة الميناء وقيادات الهيئة والشركات المنفذة للمشروعات بالميناء على ضرورة العمل على مدار الساعة لتنفيذ كافة المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لنهو كل مشروع منها مشيرًا إلى ان الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري وتطوير جميع الموانئ البحرية المصرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم مزاياها التنافسية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ، كما شدد وزير النقل على استغلال كل متر اراضي وتحقيق اعلى استفادة ممكنه من الاراضي داخل الميناء،  وكذلك ضرورة اجراء الصيانات المستمرة لمعدات الميناء من اوناش وخلافه والتحديث المستمر لها والذي يضمن الجاهزية والكفاءة لها ولسير العمل.

هيئة موانئ البحر الأحمر اجمالي عدد السفن أرصفة موانئ الواردات ميناء سفاجا اليوم

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