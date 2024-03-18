الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تقدم الأعمال بالمرحلة الرابعة من القطار الكهربائي الخفيف LRT (صور)

تقدم الاعمال بالمرحلة
تقدم الاعمال بالمرحلة الرابعة من القطار الكهربائى الخفيفlrt

كشفت الهيئة القومية للانفاق عن تقدم الأعمال بالمرحلة الرابعة من القطار الكهربائي الخفيف LRT، مشيرة إلى أن تلك المرحلة تستهدف خدمة الكتلة السكانية الكبيرة بمدينة العاشر من رمضان، وتأتي بطول 16 كم.

 

وتوفر هذه المرحلة سهولة التنقل جنوبًا إلى العاصمة الإدارية وغربًا إلى محطة عدلي منصور التبادلية التي تربط خط القطار الكهربائي مع الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

 

وأكدت أن هذه المرحلة تعزز تكامل ربط وسائل النقل السككي بين مدينة العاشر من رمضان والمدن الأخرى على طول المسار، وتمتد شمالًا من محطة مدينة العبور الجديدة وحتى محطة مركز المدينة بطول 16 كم (7.2 كم مسار علوي - 9.3 كم مسار سطحي)، بعدد 3 محطات (غرب العاشر - العاشر من رمضان - مركز المدينة.

txt

وزارة النقل: تقدم أعمال مشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي-العاشر من رمضان-بلبيس"

القطار الكهربائى الخفيف LRT ( المرحلة الثالثة - المرحلة الرابعه - المرحلة الخامسة )

وأشارت الهيئة القومية للانفاق إلى أن القطار الكهربائى الخفيفLRT ثلاث مراحل المرحلة الرابعة التى تم ذكرها والمرحلتين الثانيتين كالتالى:

 المرحلة الثالثة

تمتد جنوبًا من قبل محطة كاتدرائية الميلاد وحتى محطة العاصمة المركزية لتبادل الخدمة مع القطار السريع"العين السخنة/مطروح" بطول 20.4 كم بعدد 4 محطات "3 علوية +1سطحية" (كاتدرائية الميلاد - القيادة الإستراتيجية - المدينة الرياضية الدولية - العاصمة المركزية).

المرحلة الخامسة - تحت الدراسة

تمتد من بعد محطة العاصمة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة وعبور طريق القاهرة – العين السخنة وصولاً إلى المنطقة الصناعية للعاصمة الإدارية بطول حوالي 5.5 كم وعدد 1 محطة

txt

وزارة النقل: تقدم أعمال مشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي-العاشر من رمضان-بلبيس"

توقيع إتفاقية تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي (السلام - العاصمة الإدارية الجديدة) مع تحالف شركات أفيك الصينية

يحقق مشروع القطار الكهربائي ربط العاصمة الإدارية الجديدة حلم مصر قيادة وشعبًا لتنفيذ أول مدينة عالمية على أرض مصرية والذي تم تخطيطها وتنفيذها لتكون أكبر مركز سياسي واقتصادي رائد بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بمحافظتي القاهرة والجيزة ومنطقة وسط المدينة لتسهيل حركة نقل الركاب بوسيلة نقل أمنة غير ملوثة للبيئة حيث سينقل الخط حوالي 500 ألف راكب يوميًا، يحقق القطار الكهربائي خدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث لمترو الإنفاق (عدلي منصور/ جامعة القاهرة) في محطة عدلي منصور والتي يجري حاليًا تنفيذ أعمال تطوير المنطقة حولها لتنفيذ مجمع نقل متكامل الخدمات على مساحة 15 فدان ليتم تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة.

تقدم الاعمال بالمرحلة الرابعة من القطار الكهربائى الخفيفlrt
تقدم الاعمال بالمرحلة الرابعة من القطار الكهربائى الخفيفlrt
تقدم الاعمال بالمرحلة الرابعة من القطار الكهربائى الخفيفlrt
تقدم الاعمال بالمرحلة الرابعة من القطار الكهربائى الخفيفlrt
تقدم الاعمال بالمرحلة الرابعة من القطار الكهربائى الخفيفlrt
تقدم الاعمال بالمرحلة الرابعة من القطار الكهربائى الخفيفlrt
تقدم الاعمال بالمرحلة الرابعة من القطار الكهربائى الخفيفlrt
تقدم الاعمال بالمرحلة الرابعة من القطار الكهربائى الخفيفlrt
تقدم الاعمال بالمرحلة الرابعة من القطار الكهربائى الخفيفlrt
تقدم الاعمال بالمرحلة الرابعة من القطار الكهربائى الخفيفlrt
تقدم الاعمال بالمرحلة الرابعة من القطار الكهربائى الخفيفlrt
تقدم الاعمال بالمرحلة الرابعة من القطار الكهربائى الخفيفlrt
القطار الكهربائي الخفيف LRT العاصمة الإدارية محطة عدلى منصور الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى القطار الكهربائي أول مدينة عالمية

مواد متعلقة

تداول 17 ألف طن و1028 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر: إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

جدول مواعيد قطارات الـ VIP على خط القاهرة - أسوان.. ذهاب وعودة

تداول 2404 حاويات مكافئة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ24 ساعة الماضية

النقل: شبكة القطار الكهربائي تحقق مفهوم النقل متعدد الوسائط بربط المطارات والموانئ والطرق

مواعيد وخدمات السوبرجيت لنقل الركاب (انفوجراف)

"التالجو والمكيف والروسي".. جدول مواعيد قطارات القاهرة- الإسكندرية ذهاب وعودة

ميناء دمياط يتعامل مع 13 سفينة بضائع عامة ومتنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية

الأكثر قراءة

عاجل| الأهلى يتصدر والزمالك رابعا.. جدول الترتيب الحقيقى لـ"دورى نايل"

سر اختفاء كيت ميدلتون.. ماذا يحدث فى القصر الملكى البريطانى؟

انخفاض أسعار الدواجن خلال أسبوع.. وخطة الحكومة كلمة السر

أسماء الأمهات المثاليات لعام 2024.. الأولى من الدقهلية

سعر الدولار اليوم ثامن يوم رمضان 2024 خلال منتصف التعاملات

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

وكأنه !!

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر

الاحتلال يعلن اعتقال 80 شخصًا خلال مداهمته مجمع مستشفى الشفاء