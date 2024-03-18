تقدم الأعمال بالمرحلة الرابعة من القطار الكهربائي الخفيف LRT (صور)

كشفت الهيئة القومية للانفاق عن تقدم الأعمال بالمرحلة الرابعة من القطار الكهربائي الخفيف LRT، مشيرة إلى أن تلك المرحلة تستهدف خدمة الكتلة السكانية الكبيرة بمدينة العاشر من رمضان، وتأتي بطول 16 كم.

وتوفر هذه المرحلة سهولة التنقل جنوبًا إلى العاصمة الإدارية وغربًا إلى محطة عدلي منصور التبادلية التي تربط خط القطار الكهربائي مع الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وأكدت أن هذه المرحلة تعزز تكامل ربط وسائل النقل السككي بين مدينة العاشر من رمضان والمدن الأخرى على طول المسار، وتمتد شمالًا من محطة مدينة العبور الجديدة وحتى محطة مركز المدينة بطول 16 كم (7.2 كم مسار علوي - 9.3 كم مسار سطحي)، بعدد 3 محطات (غرب العاشر - العاشر من رمضان - مركز المدينة.

القطار الكهربائى الخفيف LRT ( المرحلة الثالثة - المرحلة الرابعه - المرحلة الخامسة )

وأشارت الهيئة القومية للانفاق إلى أن القطار الكهربائى الخفيفLRT ثلاث مراحل المرحلة الرابعة التى تم ذكرها والمرحلتين الثانيتين كالتالى:

المرحلة الثالثة

تمتد جنوبًا من قبل محطة كاتدرائية الميلاد وحتى محطة العاصمة المركزية لتبادل الخدمة مع القطار السريع"العين السخنة/مطروح" بطول 20.4 كم بعدد 4 محطات "3 علوية +1سطحية" (كاتدرائية الميلاد - القيادة الإستراتيجية - المدينة الرياضية الدولية - العاصمة المركزية).

المرحلة الخامسة - تحت الدراسة

تمتد من بعد محطة العاصمة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة وعبور طريق القاهرة – العين السخنة وصولاً إلى المنطقة الصناعية للعاصمة الإدارية بطول حوالي 5.5 كم وعدد 1 محطة

ت وقيع إتفاقية تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي (السلام - العاصمة الإدارية الجديدة) مع تحالف شركات أفيك الصينية

يحقق مشروع القطار الكهربائي ربط العاصمة الإدارية الجديدة حلم مصر قيادة وشعبًا لتنفيذ أول مدينة عالمية على أرض مصرية والذي تم تخطيطها وتنفيذها لتكون أكبر مركز سياسي واقتصادي رائد بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بمحافظتي القاهرة والجيزة ومنطقة وسط المدينة لتسهيل حركة نقل الركاب بوسيلة نقل أمنة غير ملوثة للبيئة حيث سينقل الخط حوالي 500 ألف راكب يوميًا، يحقق القطار الكهربائي خدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث لمترو الإنفاق (عدلي منصور/ جامعة القاهرة) في محطة عدلي منصور والتي يجري حاليًا تنفيذ أعمال تطوير المنطقة حولها لتنفيذ مجمع نقل متكامل الخدمات على مساحة 15 فدان ليتم تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة.

تقدم الاعمال بالمرحلة الرابعة من القطار الكهربائى الخفيفlrt

تقدم الاعمال بالمرحلة الرابعة من القطار الكهربائى الخفيفlrt

تقدم الاعمال بالمرحلة الرابعة من القطار الكهربائى الخفيفlrt

تقدم الاعمال بالمرحلة الرابعة من القطار الكهربائى الخفيفlrt

تقدم الاعمال بالمرحلة الرابعة من القطار الكهربائى الخفيفlrt