تداول 2404 حاويات مكافئة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ24 ساعة الماضية



انتظمت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث تم دخول وخروج عدد 26 سفينة في 24 ساعة إلى أرصفة ميناءي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 50 سفينة أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما تم تداول 2404 حاويات مكافئة خلال 24 ساعة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الصادر والوارد حيث شكلت نسبة الحلويات المصدرة 43.6% من إجمالي عدد الحاويات

تداول 112 ألف طن تقريبًا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بميناءي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 112 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

وقد وجه السيد اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكل المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كل العمليات الميناءية لمنع التلوث بكل صوره.

جدير بالذكر أن وزير النقل الفريق كامل الوزير قام بجولة تفقدية بالميناء خلال الأيام الماضية لمشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة، واطلع الوزير على معدلات تنفيذ المشروع، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الردم بالمرحلة الأولى 100% وأعمال تحسين التربة بالمرحلة الثانية 86% وإجمالي نسبة تنفيذ المشروع 85% والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لتداول الحاويات والبضائع من خلال إنشاء رصيف بطول 1680 وبمساحة إجمالي 1.26 مليون م2 ويتكون من: محطة متخصصة للحاويات مكونة من رصيف بطول 1200م، وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريبًا، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا، وقد تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون/ MSC، وحيث يوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وسيتم استخدام باقي مساحة المحطة في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو.

ثم توجه الوزير لتفقد مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة والذي بلغت نسبة تنفيذ أعمال الردم 85% والنسبة الإجمالية لتنفيذ المشروع 41% والذي يهدف إلى إنشاء رصيف بطول 1150 مترا وعمق 15 م وظهير خلفى 300 ألف م2 وقادر على استقبال عدد 4 سفن بطول 240 م ومن المخطط أن يضيف طاقة استيعابية تقديرية من 6 إلى 7 ملايين طن إضافة / السنة.

كما تابع الوزير مشروع إنشاء حواجز أمواج ميناء الإسكندرية الكبير، حيث يتم تنفيذ حواجز ميناء الإسكندرية الكبير بعدد خمسة حواجز في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير كافة الموانئ المصرية لتصبح مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، حيث يأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار مشروع ميناء الإسكندرية الكبير وقد بلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ الحواجز 17% إذ تم الانتهاء من 16% من الحاجز الشرقي و22 % من الحاجز الشمالي و20% من الحاجز الغربي، وجار البدء في تنفيذ الحاجزين الأوسط والجنوبي حيث يصل إجمالي أطول الحواجز الخمس إلى حوالي 7 كم طولي.

كما اطلع الوزير على معدلات تنفيذ مشروع إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 273 فدانا تقريبا، والذي تم البدء في أعمال الردم الخاصة به وقد بلغت نسبة تنفيذه 75% والذي يهدف إلى إنشاء منطقة لوجستية متكاملة تضم مساحات تخزينية وصناعات قيمة مضافة وموانئ نهرية لخدمة ميناء الإسكندرية.

