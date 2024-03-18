موانئ البحر الأحمر: إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا نظرًا لسوء الأحوال الجومائية، حيث بلغت شدة الرياح 23 عقدة غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار وحالة البحر مضطربة جدًا.



كما تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكل الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.



تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

جدير بالذكر أنه تم تداول 44 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و927 شاحنة بموانئ البحر الأحمر، وتم وصول 30 ألف طن ألمونيوم لميناء سفاجا من الهند، حيث أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أمس أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 44000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 927 شاحنة و209 سيارات، وشملت حركة الواردات 32000 طن بضائع، 473 شاحنة و112 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 454 شاحنة و97 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينة DINNUR C وعلى متنها 30 ألف طن ألمونيوم قادمة من الهند والسفينة دليلة، بينما تغادر السفينتان أمل وبوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس، وغادرت السفينتان الحرية2 ودليلة، كما شهد ميناء نويبع تداول 2300 طن بضائع و328 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، أور وسينا.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1108 ركاب بموانيها.