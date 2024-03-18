تداول 17 ألف طن و1028 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر





أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1028 شاحنة و102 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 567 شاحنة و91 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، 461 شاحنة و11 سيارة.



يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس وتغادر السفينتان دليلة والحرية2 فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2 ودليلة وغادرت السفينتان أمل وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 2500 طن بضائع و265 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أور وسينا.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1385 راكبا بموانيها.

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

جدير بالذكر أن الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أعلنت اليوم عن إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا نظرا لسوء الأحوال الجومائية، حيث بلغت شدة الرياح 23 عقدة غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار وحالة البحر مضطربة جدا.

كما تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكل الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.



تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.