وزير النقل: "مفيش مليم بنصرفه بدون دراسة.. وفوائد القروض تكاد تكون صفرًا"

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن إنفاق 2 تريليون جنيه على 6 قطاعات في النقل ليس كبيرا، مشيرا إلى أن هذه المشروعات لها مردود كبير على الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF.

وقال الوزير: "مفيش مليم بنصرفه إلا من خلال دراسة جدوى، ويتم التسويق للمشروع قبل بدء العمل فيه.. وبدون النقل لن يكون هناك صناعة أو زراعة أو تجارة أو تصدير".

وعن القروض، أكد وزير النقل أنها قروض خاصة بمشروعات البنية الأساسية، على رأسها النقل، وهى قروض تنموية مستدامة، موضحا أن قروض وزارة النقل يتم سدادها على 40 سنة بينها 10 سنوات فترة سماح، مؤكدا أن الفوائد ضعيفة.

وأضاف الوزير أن فوائد القروض تكاد تكون صفرًا، قائلا: "يعني لو إنت سالف من أخوك مش هيديك فايدة بكده.. مش باخد قرض علشان أجيب شوكولاتة".