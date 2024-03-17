الأحد 17 مارس 2024
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سياسي

وزير النقل: نستهدف توسيع قاعدة الأسطول البحرى ورفع علم مصر على السفن بضوابط

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك خطة بشأن زيادة عدد البواخر وتوسيع قاعدة الأسطول، وذلك من خلال اعتماد تعديل التشريعات الخاصة باشتراطات عمر السفينة الأجنبية عند التسجيل تحت العلم المصري برفع العمر بواقع خمسة أعوام لتصبح 20 عامًا لسفن الركاب، و25 عامًا لسفن البضائع وبشرط خضوع السفينة لتقييم الحالة الفنية من قبل مفتشي السلطة البحرية المختصة.

وأكد الوزير، أن الهدف التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية بحيث لا تقتصر على الملكية الوطنية، وإنما تضاف طرق جديدة الإيجار العادي والتمويلي، وهو ما سيشكل انفتاحًا على النظم البحرية المستحدثة عالميا لتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، مؤكدًا:" لدينا هيئة السلامة البحرية تعمل بشكل منضبط وصارم وحازم جدًا".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، وأثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF، وذلك برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

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