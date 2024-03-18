ميناء دمياط يتعامل مع 5 سفن بضائع عامة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا اعلاميا جاء فيه ان الميناء

استقبل ميناء دمياط - خلال الـ24 ساعة الماضية - 5 سفن، بينما غادر 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.

وفي بيان للمركز الإعلامي لميناء دمياط، بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 13029 طن تشمل: 3100 طن ملح معبأ و3540 طن رمل و4594 طن جبس معبأ و1795 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة 51671 طن

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51671 طن تشمل: 20845 طن قمح و7636 طن خردة و3509 طن حديد و8675 ذرة و1180 طن خشب زان و8020 طن سكر و1474 فول صويا و1143 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 332 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 702 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 728 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3256 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 69774 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 114556 طنًا.

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2485 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وامبابة، وقطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5476 شاحنة.

يذكر أن الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر أعلنت إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء في التاسعة والنصف صباحًا نظرًا لسوء الأحوال الجومائية، حيث بلغت شدة الرياح 23 عقدة غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار وحالة البحر مضطربة جدًا.



كما تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.



وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.