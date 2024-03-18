تحديث معهد وردان لتدريب 10 الآف متدرب من الوظائف الحرجة بالهيئه سنويًا

رئيس هيئة السكك الحديدية للدستور

كشف المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن اهتمام الهيئة بتنمية العنصر البشري من خلال (تدريب – بعثات خارجية)، مشيرًا إلى أنه فيما يخص التدريب والتعليم ينقسم إلى قسمين داخلي وخارجي التدريب الداخلي، فقد تم إنشاء معهد عالى لتكنولوجيا النقل بنظام 2 + 2 لتخريج فنى متميز ذو كفاءة عالية، وتخريج تكنولوجي نظام 4 سنوات لمواكبة تكنولوجيا النقل المتقدمة، بالإضافة إلى تطوير وتحديث معهد تدريب وردان بأحدث المعدات والورش، حيث تم إعداد خطة سنوية لتدريب حوالي (10000) متدرب من الوظائف الحرجة للسلامة واستخراج رخص وشهادات سلامة لمزاولة المهنة بخلاف التدريب الإداري والخاص بجميع الطوائف التي تعمل الهيئة.

ويتم إلزام الشركات الموردة للأجهزة والمعدات والمنفذة لمشروعات الهيئة بتدريب بعض الكوادر من المهندسين والفنيين.

وأضاف عامر للدستور أنه فيما يخص التدريب الخارجي يتم إلزام الشركات الموردة للأجهزة والمعدات والمنفذة لمشروعات الهيئة بتدريب بعض الكوادر من المهندسين والفنيين لنقل الخبرات سواء داخل مصر أو خارجها حيث تم عقد مذكرة تفاهم مع بعض الشركات مثل "سيمينز – اتيك الصينية – DB الألمانية – ألستوم – تالجو"

وأشار المهندس محمد عامر، إلى أنه بخصوص البعثات الخارجية فيتم التنسيق مع كبرى مراكز التدريب على مستوى العالم لتبادل الخبرات والبرامج التدريبية مثل ( مركز تدريب جايكا اليابانية وكويكا الكورية ) مشيرا الى انه تم عمل تؤأمة مع الاتحاد الأوروبى لعقد ندوات وبرامج تدريبية، حيث تم تنفيذ عدد 2 برنامج توأمة مع الجانب الفرنسي والجانب الأسباني من خلال برنامج SAA.

وأوضح عامر، أن رئيس الجمهورية صدق على إجراء تعيينات جديدة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر من خلال تعيين عناصر ذو مستوى عالى للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة للإرتقاء بالعنصر البشرى للعمالة الهندسية والفنية لتتواكب مع التكنولوجيا الحديثة التى تقوم بها وزارة النقل، حيث صدق على تعيين ( 2500 فنى تخصصات مختلفة + 550 مهندس تخصصات مختلفة + 750 تكنولوجى تخصصات مختلفة ) فى الفترة من 2019 وحتى 2022.

وأكد المهندس عامر على إتباع أسلوب جديد فى التعيينات بالسكة الحديد لضمان اجتياز وانتقاء افضل العناصر فنيا وطبيا ورياضيا وسلوكيا على غرار ما يتم بالقوات المسلحة حيث يتم اجتيازهم الاختبارات التالية:

- سمات وقدرات بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة.

- اختبارات نفسية وسلوكية – طبية – رياضية – أمنية – كشف هيئة بهيئة التدريب بالقوات المسلحة.

- تأهيل وتدريب سلوكى وانضباطى بمعاهد والكليات التابعة للأكاديمية العسكرية لمدة من 3 إلى 6 شهور.

- تأهيل وتدريب فنى بمعهد تدريب وردان التابع للهيئة بخلاف التدريب العملى بالورش والمعامل التابعة للهيئة.

واضاف رئيس الهيئه أنه قد تم الانتهاء من تعيين عدد 545 مهندس تخصصات مختلفة من اجمالى 550 مهندس، وتعيين عدد 1950 فنى تخصصات مختلفة من اجمالى 2500 فنى وجارى تعيين عدد 240 تكنولوجى من اجمالى 750.