وزير النقل يستقبل سفير فرنسا لبحث تنفيذ أعمال مجمع صناعي في برج العرب

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل السفير الفرنسي الجديد بالقاهرة السفير إيريك شوفالييه لبحث تدعيم التعاون المشرك بين الجانبين المشترك في مجالات النقل المختلفة.

وزير النقل: دور كبير للجانب الفرنسي لإنشاء شبكة النقل الحضري داخل القاهرة الكبرى

في بداية اللقاء أعرب وزير النقل عن عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والحكومة في البلدين والشعبين الصديقين ، مشيداً بالتعاون المثمر والإيجابي بين وزارة النقل المصرية والشركات الفرنسية في تنفيذ مشروعات عملاقة علي أرض مصر في مجالات السكك الحديدية و مترو الانفاق وكذلك التعاون بين الوزارة وعدد من الشركات الفرنسية لتنفيذ مشروعات عملاقة في مصر مثل التعاون القائم مع شركة فينسي الفرنسية في انشاء الخط الثالث للمترو وألستوم في تنفيذ مشروعي المونوريل ، وعدد من مشروعات تطوير وتحديث نظم بخطوط السكك الحديدية كما اشاد الوزير بالتعاون القائم بين وزارة النقل في مجال إدارة وتشغيل عدد من مشروعات النقل مثل شركة RATP الفرنسية التي تقوم بادارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف، وشركة CMA التي تقوم بإدارة وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية ، لافتاً إلي الدور الكبير للجانب الفرنسي لإنشاء شبكة النقل الحضري داخل القاهرة الكبرى ( الخط الأول والثاني والثالث والسادس للمترو – مونوريل شرق وغرب القاهرة

من جانبه، أعرب السفير الفرنسي بالقاهرة عن سعادته البالغة لزيارته الأولي لمقر وزارة النقل المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، مؤكدا على عمق العلاقات المصرية الفرنسية ومشيداً بما يتحقق علي أرض مصر من إنجازات كبيرة في مختلف المجالات ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات النقل المختلفة ، لافتاً إلي زيارته خلال الأيام القليلة القادمة لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الأسكندرية التي يتم التعاون فيها بين وزارة النقل المصرية وبين شركة CMA CGM الفرنسية، مشيداً بالتطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل البحري في مصر من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة مشيراً الى تطلع واهتمام عدد كبير من الشركات الفرنسية للتعاون مع الجانب الفرنسي في مجال النقل البحري وحيث أوضح وزير النقل ان الدولة تولي اهتمام كبيرا بتطوير منظومة النقل البحري وكافة الموانئ المصرية في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات

وتناولت المناقشات آخر المستجدات الخاصة بالتعاون مع الستوم لإنشاء مجمع صناعي ضخم على مساحة 66 فدانا بمدينة برج العرب بالإسكندرية والذى يضم مصنعين الأول : لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية......الخ ) والثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة ( مترو – ترام LRT- - مونوريل – قطار سريع ...الخ ) على ان يتم إنشاء هذه المصانع طبقا لأعلى المعايير العالمية والمواصفات القياسية الخاصة بشركة الستوم الفرنسية والمطبقة بجميع مصانع ألستوم حول العالم والذي سيتم تنفيذه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعمل على توطين صناعات السكك الحديدية بجمهورية مصر العربية، وقيام وزارة النقل بالتعاون مع مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة لتوطين صناعة النقل في مصر، وأكد الوزير، أن هذا المشروع الضخم سيساهم في تلبية إحتياجات السوق المحلي، والانطلاق الى التصدير الى دول الشرق الأوسط وافريقيا بالإضافة الى انه سيوفر الالاف من فرص العمل كما تم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالخط السادس للمترو وكذلك مشروعات تطوير نظم الإشارات المختلفة ومشروعي المونوريل الجاري تنفيذها.

وفي ختام الاجتماع قام السفير الفرنسي بتسليم وزير النقل المصري خطابا من "برونو لومير" وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي حول عدد من موضوعات التعاون المشتركة ودعوة وزير النقل المصري لزيارة فرنسا للتباحث مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي وعدد من الوزراء والمسئولين الفرنسيين حول عدد من الموضوعات الهامة في قطاع النقل.

وزير النقل يستقبل السفير الفرنسي الجديد بالقاهرة

وزير النقل يستقبل السفير الفرنسي الجديد بالقاهرة

وزير النقل يستقبل السفير الفرنسي الجديد بالقاهرة