الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انخفاض درجات الحرارة ونشاط فى حركة الرياح وطوارئ بموانئ البحر الأحمر

أرشيفية
أرشيفية

تشهد مدينة الغردقة وبعض مدن محافظة البحر الأحمر الأخرى نشاطًا كبيرًا في حركة الرياح بها، كما شهدت بعض المناطق انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، فيما شهدت المناطق الصحراوية بحلايب وشلاتين نشاطًا للرياح المحملة بالأتربة التي تسببت في تكوين عواصف ترابية على طريق الشلاتين جنوبًا إلى منطقة حلايب وشمال مدينة مرسى علم.

كما تشهد محافظة البحر الأحمر انخفاضًا في درجة الحرارة، وارتفاعًا في حركة وسرعة الأمواج مع نشاط فى الرياح، ما أدى لرفع درجة الاستعداد في موانئ البحر الأحمر.

كانت أعلنت الإدارة العامة للأزمات بديوان عام محافظة البحر الأحمر أنه من المتوقع سقوط أمطار على مدن جنوب البحر الأحمر تبدأ من مدينة مرسى علم وشلاتين وحلايب.

وأكدت الإدارة العامة للأزمات بالبحر الأحمر على قائدى المركبات بضرورة توخي الحيطة والحذر على الطرق الداخلية والخارجية في المدن المذكورة، واتباع تعليمات وقواعد المرور حفاظًا على أرواحهم وأرواح المواطنين على الطرق.

لسوء الأحول الجوية.. إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى 
 

فيما أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء، أمس الإثنين وحتى الآن، وذلك بسبب سوء الأحوال الجومائية، حيث بلغت شدة الرياح 23 عقدة غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 3- 4 أمتار وحالة البحر مضطربة جدًا، كما تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكل الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية. 

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليماته لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

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