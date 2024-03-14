الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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اليوم.. 12 ألف سائح يصلون مرسى علم على متن 28 رحلة طيران

مطار مرسي علم
مطار مرسي علم

يستعد مطار مرسى علم الدولى، على مدار ساعات اليوم الخميس، لاستقبال 28 رحلة طيران دولية أوروبية، على متنها 12 ألف سائح، وذلك ضمن 118 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى غدًا الجمعة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط حتى توصيلهم لمحل إقامتهم.

وتبين من كشوف رحلات الطيران، اليوم، أنه من المقرر أن يستقبل المطار 28 رحلة من عدة دول مختلفة بينها 4 رحلات من بولندا، رحلة من بلجيكا وأخرى من أحد المطارات الإنجليزية ورحلتان من النمسا، ورحلتان من سويسرا، ورحلة من هولندا، ورحلة داخلية، و10 رحلات من ألمانيا، 3 رحلات من إيطاليا، و3 رحلات من التشيك.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى استقبل خلال الأسبوع 118 رحلة طيران دولية أوروبية تصل من 13 دولة حول العالم أهمها من التشيك وبولندا وألمانيا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا وغيرها من الدول الأوروبية، حيث تقوم السلطات المختصة بتسهيل الإجراءات للوافدين للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

مرسى علم مطار رحلات الطيران طيران البحر الاحمر

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