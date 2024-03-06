بحضور نائب وزير الصحة.. البحر الأحمر تستعرض النمو السكاني وخطة الدولة للتنمية

استقبل السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، اليوم، الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان والوفد المرافق له لاستعراض الموقف السكانى الربع سنوى للمحافظة وعرض محاور ونسب الخطة الاستراتيجية الوطنية للسكان من ٢٠١٤ وحتى ٢٠٢١.

وأكد ضرورة عمل كافة القطاعات بتنسيق كامل وتضافر الجهود المبذولة بين مختلف الجهات وذلك تماشيا مع جهود الدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق الهدف القومى للحد من النمو السكانى، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتماما خاصا بملف المرأة والطفل والصحة الإنجابية، كما وجه الشكر للمجلس القومى للسكان على مستوى الجمهورية عامة والبحر الأحمر خاصة للجهد المبذول فى تنفيد محاور الخطة الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣-٢٠٣٠.

من جانبه وجه الدكتور طارق توفيق نائب وير الصحة للسكان، الشكر لمحافظة البحر الأحمر على حفاوة الاستقبال، مشيرا إلى أن القيادة الداعمة مصدر قوى لمواجهة وحل التحديات، مشيدا بالتنسيق الملحوظ بين الجهات داخل المحافظة، معلنا أن قضايا السكان تأخذ الكثير من الوقت لرؤية ثمارها وتحتاج الكثير من الوقت والجهود المشتركة لكافة الجهات المشاركة فى تنفيذ الاستراتيجية.

وأوضح أن هناك ثلاثة مشاكل تخص السكان وهى المعدل غير المنضبط للنمو السكانى وسوء توزيع السكان وخصائص السكان الموجودة فعلا وكيفية تحويلها الى خصائص تنافسية تليق بالتوجهات العالمية معلنا الدور الهام الذى تلعبه الدولة فى إصدار المبادرات والبرامج التى ترفع من شأن وتحسن الخصائص السكانية على مستوى الجمهورية.

من جهته قام علاء عبده مدير المجلس القومى للسكان فرع البحر الأحمر، بعرض لما قام به الفرع فى مجال تنظيم الأسرة وعرض التوصيات الخاصة بتحقيق الخطة المستهدفة من خلال الإحصائيات لحصر أعداد المواليد وإعداد السيدات المتزوجات فى سن الإنجاب والمستهدفات وسبل نشر الوعى حول استخدام وسائل تنظيم الاسرة، وغيرها كذلك استعرض جهود الدولة المصرية في تنفيذ السياسات السكانية.

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