استقرار فى طقس البحر الأحمر وهدوء بحركة الرياح

تشهد مدن محافظة البحر الأحمر المختلفة، اليوم الإثنين، وخاصة الغردقة ومرسى علم، استقرارًا كبيرًا في حالة الطقس وحركة الرياح في معظم الأنحاء بالمحافظة، وذلك بعد تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بتوقعات بسقوط أمطار على بعض المحافظات ومنها سلسلة جبال البحر الأحمر وبعض مدنها.

من جهتها، أعلنت محافظة البحر الاحمر عن رفع حالة الاستعداد لمواجهة أي تغيرات في حالة الطقس بجميع مدنها، ونشر سيارات المساعدة على الطرق الرئيسية ومداخل المدن، للتعامل مع أي حالات طوارئ وتقديم المساعدة للمواطنين حال سقوط أمطار، مع توجيه تحذير للسائقين على الطرق السريعة بضرورة توخي الحذر.



وحذرت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر المواطنين من تقلبات الأحوال الجوية، خاصة المسافرين منهم، بتوخي الحيطة الحذر، واتباع إرشادات المرور والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق السريعة.



وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن صدور تعليمات لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.