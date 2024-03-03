الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

عقب الكشف على 1314 مواطنًا.. ختام أعمال قوافل أمراض العيون بالبحر الأحمر

من أعمال القافلة
من أعمال القافلة

اختتمت القافلة الطبية المجانية لأمراض العيون  بالبحر الأحمر أعمالها، والتي نظمتها مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، والتى استمرت على مدار 4 أيام.

وقدمت القافلة الطبية على مدار 4  أيام الكشف الطبي على 1314 حالة بمدن (الغردقة-القصير- سفاجا) في  أمراض العيون، حيث قدمت "نظارات - مقاس النظر - فحص قاع العين - الفحص الخارجي".

 توفير كافة الخدمات الصحية والكشف الطبي على المواطنين

 وتأتى هذه القوافل فى إطار  توجيهات اللواء عمر حنفي محافظ البحر الأحمر والدكتور إسماعيل العربي  وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، والدكتور عمر عادل مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر لمتابعة أعمال القافلة الطبية وتوفير كافة الخدمات الصحية والكشف الطبي على المواطنين، وإرشادات للمترددين على القافلة خلال خضوعهم للكشف الطبي عن الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية والحساسية المفرطة، فضلًا عن رسائل توعوية حول أمراض العيون، إلى جانب تحويل الحالات المستحقة لجراحات إلى المستشفى.

من جانبه أكد علي محمد منسق القوافل الطبية بالمحافظة، أن القافلة قامت بتحديد حالات لإجراء عمليات المياه الزرقاء والمياه البيضاء، وصرف أدوية  للمواطنين مجانًا، مقدمًا الشكر للأطقم الطبية والمساعدين الإداريين وفريق التنظيم على جهودهم خلال المبادرة.

خريطة قوافل حياة كريمة الطبية بالبحر الأحمر خلال شهر مارس

في سياق آخر انطلقت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة لشهر مارس الجاري بقرى ومدن محافظة البحر الأحمر، حيث يتم خلالها الكشف وصرف العلاج وإجراء الفحوصات الطبية مجانًا.

وانطلقت القوافل العلاجية أمس الأول الجمعة بقرية الحمراوين بمدينة القصير، واستمرت فيها لمدة يومين الجمعة والسبت، وتنتقل القوافل بعد ذلك يوم 3 و4 مارس إلى منطقة المستعمرة أيضًا بمدينة القصير.

وتتابع القوافل العلاجية بعد منطقة المستعمرة عملها وتتجه إلى قرية أم الحويطات بسفاجا وتقضى فيها يومين للكشف الطبى على الأهالي هناك وهما يوما الثلاثاء والأربعاء 5 و6 مارس المقبل.

وتنطلق القوافل العلاجية بعد ذلك مع قرب حلول شهر رمضان إلى مدينة رأس غارب، حيث تقضى فيها نهاية الأسبوع الخميس والجمعة 7 و8 مارس بقرية الأمل برأس غارب، ومنها إلى قرية الزعفرانة شمالًا تختتم فيها أعمال القوافل العلاجية خلال مارس وتقضى فيها يومي السبت والأحد الموافقين 9 و10 من مارس المقبل. 

ويتم خلال تلك القوافل عقد ندوات توعية وعلاجية مختلفة، بجانب إجراء الكشف الطبى مجانًا وصرف العلاج وإجراء التحاليل والأشعة، كما يتم التحويل إلى أقرب مستشفى إذا لزم الأمر.

القافلة
القافلة
القافلة
القافلة
القافلة
القافلة
القافلة
القافلة
القافلة
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