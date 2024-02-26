"حياة كريمة" تُكرم متطوعى 2023 بنادى الغردقة الرياضى بالبحر الأحمر

نظمت مؤسسة حياة كريمة فرع البحر الاحمر، حفلًا لتكريم متطوعيها المشاركين في المبادرات الاجتماعيه والخدمية التطوعية بنادى الغردقة الرياضى .

حضر الحفل دكتورة زينب سعيد منسق عام البحر الأحمر ودكتورة ريهام حسين نائب منسق عام البحر الأحمر وأحمد عبدالجابر منسق مدينة الغردقة ومحمد الشيخي رئيس مجلس إدارة نادي الغردقة الرياضي واسامة عزت مسؤول التدريب بالمؤسسة ومحمود سالم مسؤول المتطوعين ولفيف من الشخصيات العامة بالمحافظة.



وأكدت الدكتورة زينب سعيد علي إنجازات مؤسسة حياة كريمة بالبحر الأحمر لعام 2023 مثل مبادرة “انت الحياة” بمدن الغردقة وسفاجا، وتوزيع المواد الغذائية والقوافل الطبية وجهود المؤسسة خلال الفترة القادمة قبل شهر رمضان المبارك، كما تم تكريم المتطوعين المشاركين فى كل فاعليات المؤسسة وآخرها الانتخابات الرئاسية الأخيرة.



جدير بالذكر أن مؤسسة حياة كريمة أنشئت عام 2016، لتقوم بتقديم المساعدات في المناطق الأكثر احتياجا وكذلك الأسر الأولى بالرعاية، أيضا تعمل على حل مشكلات المجتمع المصري، ووصل عدد المتطوعين فيها إلى 21 ألف متطوع على مستوى الجمهورية.

في سياق آخر، أنهت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة «حياة كريمة»، بقرى محافظة البحر الأحمر الكشف عن 1883 مواطنًا خلال شهر فبرايرالجاري، حيث تم تخصيص 7 قوافل علاجية تضم جميع التخصصات المختلفة، وقامت بإجراء الكشف الطبي وصرف العلاج، وكذلك إجراءالأشعة والفحوصات اللازمة والتحويل للمستشفيات مجانًا إذا لزم الأمر.



ونظم فريق قوافل «حياة كريمة» بمحافظة البحر الأحمر، 7 قوافل طبية متكاملة خلال شهر فبراير، وذلك على مدار 14 يوما فى الوحداتالتابعة لإدارات غارب والقصير ومرسى علم والشلاتين وسفاجا، فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وتحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

أكد الدكتور أحمد الصاوى، منسق عام القوافل بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم الكشف وصرف العلاج لـ1883 حالة وانه قد تم عملتحاليل الدم والطفيليات لـ334 حالة، بالإضافة إلى الكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر والامراض المزمنة لـ467 حالة وعدد حالاتالسونار 38 والتثقيف الصحى 217 حالة، وان التخصصات التى تشملها المبادرة هى جراحة - نساء وتوليد - باطنة - تنظيم الاسرة - الاسنان - الأطفال- العظام.

تكريم متطوعي حياة كريمة

تكريم متطوعي حياة كريمة

تكريم متطوعي حياة كريمة

تكريم متطوعي حياة كريمة