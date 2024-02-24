قوافل "حياة كريمة" الطبية تختتم أعمالها بالبحر الأحمر بفحص 1883 مواطنا

أنهت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة «حياة كريمة»، اعاملها بقرى محافظة البحر الأحمر بالكشف علي 1883 مواطنًا خلال شهر فبراير الجاري، حيث تم تخصيص 7 قوافل علاجية تضم جميع التخصصات المختلفة، وقامت بإجراء الكشف الطبي وصرف العلاج، وكذلك إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة والتحويل للمستشفيات مجانًا إذا لزم الأمر.

ونظم فريق قوافل «حياة كريمة» بمحافظة البحر الأحمر، 7 قوافل طبية متكاملة خلال شهر فبراير، وذلك على مدار 14 يوما فى الوحدات التابعة لإدارات غارب والقصير ومرسى علم والشلاتين وسفاجا، فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وتحت إشرافالدكتور إسماعيل العربى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

أكد الدكتور أحمد الصاوي، منسق عام القوافل بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، الكشف وصرف العلاج لـ1883 حالة وانه قد تم عمل تحاليل الدم والطفيليات لـ334 حالة، بالإضافة إلى الكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر والأمراض المزمنة لـ467 حالة وعدد حالات السونار 38 والتثقيف الصحى 217 حالة، وان التخصصات التى تشملها المبادرة هي جراحة - نساء وتوليد - باطنة - تنظيم الأسرة - الأسنان - الأطفال- العظام.

قادمين من أوروبا.. مرسيى علم تستقبل 41 طائرة اليوم

في سياق آخر، يستعد مطار مرسى علم الدولي على مدار اليوم السبت، لاستقبال 41 رحلة طيران دولية أوروبية، تُقل علي متنها 18 الف سائح، وذلك ضمن120 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري بداية من اليوم السبت حتى الجمعة المقبل، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنيةعلى الوافدين فور وصولهم ارض المهبط حتي وصولهم لفنادق الإقامة.

وتبين من كشوف التشغيل لرحلات الطيران بمطار مرسى علم الدولي، من المقرر أن يستقبل المطار اليوم 41 رحلة من عدة دول أوروبية من بينها 20 رحلة من بولندا، 4 رحلات من التشيك، 6 رحلات من المانيا، 8 رحلات من إيطاليا، ورحلة من هولندا واخرى من لتوانيا،ورحلة من بلجيكا.