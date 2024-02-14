15 سنة زواج.. "عماد ومارجريتا" قصة حب مصرية أوكرانية: اتعلمت العربية والأكل الشعبي

قصة حب تجاوزت الـ15 سنة، وكالعادة في مدينة الغردقة ملتقى السياح من جميع الجنسيات، نجح "عماد" أن يأسر قلب "مارجريتا" أوكرانية الجنسية، والتي تركت ذويها وبلادها وأقامت في مصر برفقة زوجها.

جاء مارجريتا بصحبة أسرتها منذ 15 عامًا في زيارة إلى مدينة الغردقة، لتتعرف على زوجها عماد محمود الشهير بعماد المصري، لتبدأ قصة حبهما منذ اللحظة الأولى للقائهما، حتى تزوجا لتكتمل قصتهما بمولودتهما "ريتال".



قال عماد محمود إنه لم يعرف الحب إلا عند لقائه بمارجريتا والتي شعر منذ لقائه الأول بها أنها زوجته ورفيقة دربه بعد قصة حب طويلة بينهما اختتمت بالزواج، مؤكدًا أنه لم يسعَ للزواج من سيدة أجنبية بحثًا عن أي غرض مادي، مشيرًا إلى أن زوجته هي هدية الحياة له ولم يكن هناك حاجزًا لحبهما سواء بتغير اللغة أو الجنسية، مؤكدًا أنها تطبعت بطباع المصريين قائلًا: "عايشى معايا زي أي ست مصرية جدعة وبتقوم بدورها كزوجة وأم وصديقة".

واستطرد عماد لـ«الدستور»، أن زوجته استطاعت أن تجمع مميزات السيدة المصرية والأوكرانية في آن واحد، مؤكدًا أن أفراد اسرتها كانو سعداء بقرارنا بالزواج والعيش في مدينة الغردقة ويفدون لزيارتنا على فترات، مشيرًا إلى أن زوجته تعايشت مع الحياة بين المصريين وعشقت مصر ومدينة الغردقة خاصة، قائلًا: "حبي لزوجتي لم يقف أمامه أي شيء وهي تعلمت كل شي في مصر حتي الأكلات المصرية أتقنتها بكل حرفية".



أما مارجريتا فأكدت أن حياتها بعد زواجها وإقامتها في الغردقة لم تكن مخططة لها لكن بعد أن قابلت "عماد" وأحبته لم تتردد لحظة في قرارها بالبقاء في مصر والعيش بصحبة زوجها، مشيرةً إلى أن حياتهما ازدادت جمالًا بعد أن أنجبا طلفتهما "ريتال"، وأنها تعملت الكثير من اللغة العربية وتعايشت بين المصريين ولم تجد منهم سوى الاحترام والتقدير في كل مكان، قائلةً: تعلمت الأكل المصري وخصوصًا المحشي والملوخية وبشجع الأهلي.

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